Информдень объединил неравнодушных сельчан

16 августа в Шумерлинском муниципальном округе, как и по всей Чувашии, состоялся Единый информационный день. Встречи с населением прошли в Егоркинском и Туванском сельских поселениях. Перед выездом на места в администрации округа были обсуждены организационные моменты.



Основными темами информдня стали подготовка образовательных учреждений

к новому учебному году, реализация федерального проекта «Пушкинская карта»,

проблемы и задачи в сфере ЖКХ.

В Егоркинской школе с обозначенными вопросами собравшихся ознакомили зам. главы администрации Шумерлинского МО — начальник отдела образования, спорта и молодёжной политики Ренат Чебутаев, депутат Собрания депутатов Шумерлинского МО Елена Пакулаева и и.о. начальника Егоркинского ТО Фаина Васянова.



Ренат Чебутаев в своем выступлении остановился на подготовке школ округа к новому учебному году, отметил, что сегодня со всех уровней бюджета выделяется большой объем средств на ремонт образовательных учреждений, на улучшение инфраструктуры.



На подготовку общеобразовательных организаций округа к новому 2023—2024 учебному году потрачено свыше 40 млн рублей. В числе крупных работ — реализация проекта по строительству блочно-модульной котельной в Ходарской школе, которая близится к завершению. Общая стоимость работ по строительству составила свыше 13 млн рублей.



Вопросов у собравшихся было мало, в числе озвученных — просьба, чтобы строители, выполнявшие работы по водоотведению на улицах Ленинградской и Ульяновской, привели территории в порядок и разровняли землю.



После возобновления единых информдней активное участие в них стали принимать школьные СМИ. Так, в этот раз в Егоркино работали представители школьного медиацентра «Комета». Они взяли интервью у начальника отдела образования, спорта и молодёжной политики администрации Шумерлинского МО Рената Чебутаева.



Вторая встреча с населением состоялась в Пояндайкинском сельском клубе. В отличие от егоркинцев, у пояндайкинцев вопросов накопилось немало. Нельзя ли установить искуственную неровность (лежачий полицейский) по ул. Николаева, так как молодёжь ездит на высоких скоростях? На ул. Илемке и в переулке надо бы улучшить уличное освещение… Почему долго не вывозится мусор с контейнерной площадки возле клуба? Будут ли ремонтировать мостик по ул. Колхозной? Не на все вопросы ответы нашлись сразу, но они были взяты на карандаш.

Татьяна Александрова.

Информационная группа под руководством министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой провела встречи с населением

в Туванах и Малых Туванах.

В состав группы также вошли врио главы администрации Шумерлинского МО

Дмитрий Головин и начальник Туванского ТО Владимир Васильев.

Перед встречей с населением Дмитрий Головин и Владимир Васильев провели для Светланы Каликовой небольшую экскурсию по Туванам, рассказали о работах по благоустройству села. Они посетили открытую концертную площадку, Туванский культурно-оздоровительный центр, заглянули в зрительный зал, попутно обсудив возможность проведения его ремонта.

На входе в Туванскую школу информационную группу встретили ребята из школьного медиа центра «Мы в эфире». Будущие журналисты активно включились в единый информационный день, задавая интересующие их вопросы.



Общение с населением получилось живым и интересным. Дмитрий Головин рассказал собравшимся о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, об обеспечении электроснабжением и водой жителей округа и о задачах и проблемах ЖКХ в муниципалитете. Светлана Каликова остановилась на вопросах реализации федерального проекта «Пушкинская карта» в муниципальных и городских округах.



Житель Лесных Туван поднял вопрос проведения второго этапа ремонта системы водоснабжения в деревне. По каким-то причинам часть жителей деревни не согласилась принимать участие в первом этапе. Но, увидев результаты работы, люди поняли, что программа инициативного бюджетирования реально работает и дает хорошую возможность для проведения работ с привлечением средств республиканского бюджета.



Встреча информационной группы с населением д. Малые Туваны прошла около магазина. Кроме основных вопросов информдня, здесь обсудили работы по благоустройству деревни.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.