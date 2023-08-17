В Шумерле прошел урок мужества в музее

Субботний день 12 августа у юнармейцев из ВПК «Гусары» Центра детского творчества начался с урока мужества в музее. На встречу с ними пришли участники СВО и активисты местных

ветеранских отделений Союза десантников и ГСВГ.

Николай Васильев, Эдуард Никитин и Дмитрий Антонов пообщались с юными шумерлинцами, хоть и немногословно, но ответили на вопросы ребят. В благодарность за ратный труд по защите Родины бойцам были переданы продуктовые наборы, собранные волонтерами и неравнодушными горожанами в ходе акции «Корзина для бойца», а также письма школьников.

Представители Союза десантников вручили юнармейцам и творческим студиям благодарственные письма за активное участие в патриотических мероприятиях организации.

Наталья Владимирова.