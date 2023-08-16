3 дня до окончания голосования за лучшее граффити 2023 года в рамках фестиваля «ФормART»

В финал окружного фестиваля стрит-арта «ФормART» вышли 14 работ, посвященные Году педагога и наставника в России под единым брендом «Сила знания».

Мурал «Учитель» на улице Энтузиастов в Чебоксарах участвует в конкурсе граффити. Друзья, нужна ваша поддержка!Чувашию в конкурсе представляет новочебоксарец Станислав Маков. На здании общежития Чувашского госинститута культуры и искусств он изобразил граффити «Учитель». «Талант — это семя, которое необходимо взрастить. Поэтому в центре композиции руки учителя. Они уже вырастили прекрасный цветок. Из него к небу, к звездам, к своей мечте поднимается балерина — воспитанница того самого учителя», — так интерпретировал Станислав своё творение. Поддержать земляка можно до 17 августа. Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру 8(800)301-50-23 и в тоновом режиме набрать код с номером «6».

На сегодняшний день по количеству голосов от своего региона лидируют Республика Мордовия, Самарская и Кировская области (этот показатель рассчитывается относительно численности населения региона). Наибольшее количество голосов от других регионов получили Оренбургская, Самарская и Саратовская области (учитывается абсолютное количество голосов). Параллельно с народным голосованием проходит также экспертная оценка работ: в каждом регионе члены жюри работают независимо друг от друга и выстраивают свой рейтинг. Таким образом, при оценке работ учитывается мнение экспертов так и каждого интересующегося этой тематикой жителя регионов округа и страны.

До 17 августа (включительно) каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8(800)301-50-23, указав в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Увидеть все работы, познакомиться с процессом создания граффити, а также следить за результатами народного голосования можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru. Победители Фестиваля будут объявлены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа в ходе онлайн-трансляции.

Источник: molod.cap.ru.