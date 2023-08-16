Как использовать соцсети во благо?

Об этом и не только шла речь на мастер-классе, который провела редактор ЦУР Чувашии для участников образовательной смены в Центре одаренных детей «Эткер».

Галина Титарчук рассказала, как превратить малоэффективное времяпрепровождение в социальных сетях в источник саморазвития, мотивации и вдохновения.

«Если просто листать ленту в любой из социальных сетей, то это крайне неэффективный, и даже вредоносный досуг. Так можно потратить бесценное время и упустить массу возможностей. А ведь соцсети – это шанс заявить о себе, рассказать о своем таланте. Главное грамотно оформить личную страничку или канал», — наставляла ребят в ходе занятия Галина.Участники смены «Детское АРТ – пространство» в «Эткере» не только тренировались в написании ёмких постов, придумывали «цепляющие» заголовки, но смогли попробовать себя в качестве администраторов ТГ-каналов и даже разрабатывали брендбук для своих страничек. «Тема очень актуальная, ведь в нынешнее время нельзя обойтись без соцсетей. Они используются, как источник информации и коммуникации. Сегодня я много узнала от нашего спикера. Надеюсь у меня получится и дальше развивать свой канал и личные странички», — поделилась впечатлениями от занятий Ксения Алексеева.Отметим, что образовательная смена «Детское АРТ – пространство» стартовала 13 августа. В течение двух недель ребята со всей республики будут посещать мастер-классы от журналистов разных СМИ Чувашии, освоят навыки публичных выступлений и презентаций, а также погрузятся в мир театра.