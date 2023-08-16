Восстановление дорог, задействованных в строительстве трассы М-12, идет по графику

Ранее в ходе совещания Главы региона Олега Николаева с генеральным директором АО «ДСК Автобан» Алексеем Андреевым была достигнута договоренность, что после завершения перевозки дополнительного объема песка – к 15 августа, усилия подрядчиков будут полностью направлены на восстановление дорог и будут завершены до 31 августа текущего года.

На сегодняшний день, перевозка инертных материалов с карьера Сиява Порецкого округа для строительства трассы М-12 (6 этап) по республиканским и местным дорогам завершена. Для ускорения процесса ремонта на участке автодороги от Кожевенного до Кудеихи региональной автомобильной дороги «Ибреси–Березовка–Кудеиха» к субподрядной организации присоединилась подрядная организация АО «ДСК «АВТОБАН». До начала учебного года здесь также должны быть завершены восстановительные работы.«В связи со сжатыми сроками будет увеличено количество ремонтных бригад, а сами работы будем вести в усиленном режиме. Поэтому те сроки, которые были обозначены, они будут исполнены, то есть до конца августа работы по восстановлению этого участка будут завершены», – заверил Сергей Затолокин, заместитель руководителя проекта по строительству М-12 производственной компании «ЦКАД АО «ДСК «Автобан».

На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов проинспектировал ход восстановления автомобильных дорог задействованных при строительстве скоростной автомагистрали М-12 (6 этап) в Порецком муниципальном округе. В рабочем выездном совещании также приняли участие депутаты Госсовета Чувашии, представители Управления автомобильными дорогами, администрации Порецкого муниципального округа, АО «ДСК «АВТОБАН», ГК «Автодор», подрядных и субподрядных организаций.

На автомобильной дороге местного значения «Кожевенное–Гарт» восстановительные работы проходят захватами. Участок автомобильной дороги ограждается, на нем проводятся мероприятия по укреплению основания и укладке асфальта. После восстановления участка дорожная организация переходит на новый участок дороги для проведения восстановительных мероприятий, а по отремонтированному участку автодороги запускается транспорт.

На сегодняшний день выполнен ремонт на протяженности 4,5 км из 6. До конца недели, планируется завершение ремонта на участке а.д. Кожевенное – Гарт. Устройство основания выполняется методом холодного ресайклинга толщиной до 19 см., и двухслойным устройством асфальтобетонного покрытия толщиной 11 см.На автомобильной дороге «Порецкое–Мочкасы» выравнивающий слой уложен примерно на 50%. Сроки завершения работ до конца августа текущего года.Работа специалистов контролируется на всех этапах. Строительный контроль ГК «Автодор» жестко и требовательно подходит к качеству выполняемых работ. Так, осуществляется входной, лабораторный, инструментальный контроль.

Минтранс Чувашии.