Китай может поддержать инициативу Главы Чувашии в пересмотре инвестпроекта «Сычуань-Чувашия»

Глава Чувашии Олег Николаев на встрече с Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо предложил переориентировать агропромышленный парк «Сычуань-Чувашия» на развитие хмелеводства. Олег Николаев считает, что совместные усилия в производстве хмеля и продуктов из него станет выгодным обеим сторонам.

«Этот проект многократно обсуждали на уровне наших руководителей, вице-премьеров, даже на уровне механизма сотрудничества «Янцзы-Волга». Важно, чтобы он как можно скорее перезагрузился, это тоже наши желания. Мы беседовали с руководством парка, сейчас это новая команда. Они разрабатывают новый план. То, что вы, как губернатор, предложили, будет способствовать дальнейшему развитию этого проекта», — прокомментировал господин Генеральный консул Сян Бо.

По информации администраций Порецкого и Шумерлинского муниципальных округов «Сычуань-Чувашия» не проводила агротехнические работы и не ведёт строительство молочно-товарной фермы.

чувашинформ.рф