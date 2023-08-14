С нормативами ГТО справились успешно

11 августа в Торханах на новом стадионе «Çaвал» прошли ХХV летние сельские спортивные игры на Кубок главы Шумерлинского муниципального округа. Всем участникам мероприятия было предложено пройти тестирование ВФСК ГТО в беге на 1000 и 2000 м, в отжимании (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу) и в стрельбе из пневматической винтовки.

Самыми активными участниками, выполнившими нормативы на «золото», стали: в стрельбе из пневматики — Людмила Данилова (Магаринский ТО), в отжимании — Юрий Евграфов (Ходарский ТО) и Владимир Васильев (Туванский ТО), в беге на 2000 м — Валентина Кондратьева и Ванесса Васина.

На серебряный знак отличия выполнили нормативы работники администрации Туванского ТО Зоя Хараськина, Надежда Губанова, Валентина Ефейкина и Татьяна Петрова.

Торханский центр тестирования приглашает всех желающих. Приходите, заявляйтесь, мы всегда вам рады!

Н. Кузьмина, инструктор-методист Спортивной школы им. В.Н. Ярды.



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