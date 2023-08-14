От садоводов и огородников. Возмещение затрат на развитие инженерной инфраструктуры

Отбор заявок начнется 12 сентября.

«Субсидии по решению Главы региона планируем выделять из республиканского бюджета Чувашской Республики. Будем возмещать садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам часть затрат на развитие инженерной инфраструктуры на их территории. Через месяц откроем отбор», — обозначил Сергей Артамонов.

Какие затраты частично можно будет возместить?

— по электроснабжению (возведение, ремонт, монтаж, замена линий электропередачи, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстанций, приобретение электродвигателей, оборудования для управления насосными агрегатами);

— по газоснабжению;

— по водоснабжению и водоотведению (бурение и обустройство скважин, приобретение (строительство), капитальный ремонт и реконструкция насосных станций, приобретение насосов и насосных агрегатов, строительство, капитальный ремонт и реконструкция водопроводов);

— по обеспечению транспортной доступности (ремонт дорог).

Какие затраты не включены в субсидируемый перечень?

Субсидии не предоставляются на затраты по разработке проектной документации, по проведению госэкспертизы, проверок определения сметной стоимости объектов инфраструктуры и строительного контроля.

Какую сумму могут вернуть?

Предусмотрено возместить 50% от суммы фактических затрат, произведенных в текущем году и (или) в году, предшествующем текущему финансовому году, но не более 1 млн рублей на одно некоммерческое товарищество.

Заявки будут принимать в рабочие дни с 12 сентября по 11 октября 2023 г. в Минсельхозе Чувашии по адресу: г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 17.

Минселхоз Чувашии