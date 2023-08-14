Ответственное отношение к животным может стать одним из направлений возможного Года экологии в Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев:

Факты нападения бездомных собак на людей, домашних животных, как это случилось в Чебоксарском округе, говорят о том, что тема требует от нас внимания. Нужен конкретный алгоритм действий. Главная цель – бездомные животные не должны доставлять неудобства жителям, а стратегическая цель - формировать бережное и ответственное отношение к животным с тем, чтобы бездомные животные больше не появлялись. Они – результат деятельности людей, общества, которые сначала заводят, а потом, бездушно поступая, выкидывают животное на улицу. Это поле для работы в школах, детских садах, общественных организациях и так далее. Мы обсуждаем тематику следующего года, и все больше аргументов приводится общественными организациями в пользу того, что мы должны посвятить следующий год экологии и бережному природопользованию. И одно из направлений вполне может быть ответственное отношение к животным. Если мы с вами будем действовать комплексно, то добьемся нужного результата.

Вместе с тем поручено выработать план дополнительных действий по решению данной проблемы, проанализировать деятельность муниципалитетов с перспективой централизации некоторых, непосильных им функций – отлова, осмотра, лечения и стерилизации животных.

По итогам 7 месяцев на территории республики отловлено 937 животных без владельцев, из них возвращены на прежние места обитания 838 голов (89,4%). Общее количество животных без владельцев, переданных из приютов новым владельцам, за семь месяцев составило 97 голов. Работа проведена благодаря волонтерам, зоозащитникам, общественникам. 465 голов животных без владельцев остаются в приютах.

Олег Николаев поддержал предложение Госветслужбы Чувашии по выделению средств на дополнительный отлов 672 голов животных без владельцев.

Согласно данным Центра управления регионом, в 2023 году от жителей республики по вопросам обращения с животными без владельцев через публичные электронные системы обратной связи поступило 841 сообщение. Они сообщали об угрозе нападений со стороны бродячих собак и напоминали о негативном опыте по этой проблеме в других регионах, призывали местные власти оперативно принимать меры по отлову животных без владельцев – отлов безнадзорных животных (779 сообщений); содержание безнадзорных животных (62).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.