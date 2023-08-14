Жители Чувашии могут получить рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг

Об этом во время прямого эфира на площадке Центра управления регионом рассказал руководитель Госжилинспекции республики Виктор Кочетков.

«Рассрочкой могут воспользоваться собственники, поскольку это прямо предусмотрено действующим законодательством», – отметил он. Для получения рассрочки нужно написать заявление в свою управляющую компанию.

Во время трансляции также прозвучали ответы на вопросы жителей республики. Например, пользователи соцсетей спрашивали, чем коммунальные услуги отличаются от жилищных.

Руководитель Инспекции пояснил, что коммунальные ресурсы – это холодная и горячая вода, электричество и отопление, тепловая энергия, газ, а жилищные услуги включают в себя содержание и ремонт жилых помещений и общего имущества многоквартирного дома, капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома и вывоз бытовых отходов.

В разговоре затронули также тему раскрытия информации в ГИС ЖКХ. Виктор Кочетков озвучил статистику: сегодня в ГИС ЖКХ зарегистрировано 67,3 тыс. жителей Чувашии. Увеличивается количество пользователей, которые оценили удобство нового мобильного приложения «Госуслуги.Дом», сделанного на базе ГИС ЖКХ. С помощью данного приложения собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, передавать показания индивидуальных приборов учёта. Кроме того, в мобильном приложении предусмотрены удобный и быстрый канал связи для подачи заявок в свои управляющие организации, а также просмотр сведений о проведенных общих собраниях.

Прямой эфир прошел в госпаблике Правительства Чувашии, посмотреть его полностью можно по ссылке https://clck.ru/35HPNN

чувашинформ.рф