Твои люди, Шумерля

Высоко сижу, далеко гляжу… Эта присказка к истории не о Машеньке, а о женщине,

которая работает на высоте около 40 метров. «Наша Лена, Леночка» – только так, не иначе,

зовут ее коллеги-мужчины. В преддверии профессионального праздника строителей

газета побывала на стройплощадке по улице Колхозной, где растёт новая пятиэтажка (первый подъезд). Тем более буквально за день до визита там уложили последнюю плиту перекрытия пятого этажа – событие для строителей, особенно старой гвардии, знаковое. И положила

эту плиту как раз Елена Бадаева, вот уже много лет единственная крановщица в Шумерле.



Эта скромная труженица выросла и продолжает жить в родных Чувашских Алгашах. После окончания Алгашинской средней школы поступила в чебоксарское училище № 17 на крановщика. Что тогда так привлекло ее в этой профессии, Елена уже и не помнит, вероятно, хотелось чего-то необычного. Отучившись, в 1989 году по направлению приехала в Шумерлю, в управление механизации № 2. Могла бы остаться работать в Чебоксарах, но захотела быть ближе к родителям. И с тех пор, если не считать перерыв в трудные 90-е, она не изменяла выбранному пути.



Киров, Нижний Новгород, Чебоксары, Канаш, Йошкар-Ола и другие города – география работы нашей героини обширна. В Шумерле строила дома по МОПРа, Косточкина, Ленина, Щорса, Щербакова, Францева. На одном объекте, Ленина, 1/1, к ней даже поднимались две дочери. «Они всегда за меня переживали, — рассказывает Елена. — Да и сейчас, уже будучи взрослыми, постоянно звонят. Если непогода, то сразу — мама, слезай!» Однажды, во время строительства дома на МОПРа, резко налетел сильный ветер. «Успела собраться, взяла свою сумку, начала спускаться, как кран стало крутить. Из сумки все документы разлетелись», — сейчас уже с улыбкой вспоминает Елена и признается, что ее необъяснимо тянет в высь, на простор. А ведь ей приходилось работать и на высоте 18-этажного дома!



Местом работы Е. Бадаевой сегодня является ООО «УМС 3», профиль которого – специализированные строительные работы по заказам генподрядчиков, того же стройтреста № 3. Но обыватели по привычке считают Елену частью коллектива СУ-8. Ведь по сути так и есть. «Здесь отличный коллектив, руководство, — отзывается она о шумерлинских строителях, — всегда поддержат. Если бы другое отношение было, давно бы ушла. А работают как — слаженно, быстро! Добрые, веселые здесь люди».

Аксакалом в коллективе строительного управления № 8 является Александр Докторов, которого здесь по-дружески зовут Евгеничем. Самой созидательной в мире профессии он отдал 45 лет.



Уроженец с. Медяны Нижегородской области, он окончил строительный техникум и поступил на работу в СУ-8. Первые 2 года был плотником, потом стал мастером строительно-монтажных работ, в 1988 году назначен прорабом. С 2022 года — старший прораб. В советские времена в основном трудился на промышленных объектах города: машзавод, комбинат, химзавод, маслозавод, мясокомбинат, база стройуправления. Затем – в жилищном строительстве. В последние годы вел стройки в Канаше, Чебоксарах, Красных Четаях. За многолетний труд удостаивался разных поощрений.



Каждый свободный день Александр Евгеньевич предпочитает посвящать своему пожизненному хобби — рыбалке. «Посидел на берегу Суры с удочкой, побывал в родительском доме – отдохнул душой, — поделился он. — Еще живность всякую люблю». Одна такая животинка однажды прибилась на улице Францева. Кот, которого назвали Степаном, всегда встречал Александра Евгеньевича в ожидании корма, прожил всю зиму, а потом пропал.



Фотографироваться для газеты во время нашей встречи А.Е. Докторов категорически отказался. Зимнее фото нам втихаря передал коллега. Не любит ветеран СУ-8, как и все простые трудяги, шумихи вокруг себя. Зато отметил профессионализм и дисциплинированность рабочих и специалистов управления, их слаженную работу на объектах и поделился планами на ближайшее будущее: в декабре это сдача одноподъездного дома на Колхозной, в следующем году строительство второго подъезда и начало строительства нескольких домов на улице МОПРа.