С высоты башенного крана и прошедших лет

Острословы шестидесятых в шутку Шумерлю называли портовым городом. Как же? Пристань на Суре была, аэропорт был. Позывная аэропорта была «Переросток», и летали тогда «Аннушки» МВЛ до Чебоксар, Раскильдина, Ямашева. Здесь также принимали самолеты авиахимобработки, санитарные. А какой же город без вокзала и автостанции? Пользуясь оказией, остановимся на территории двух вокзалов – ворот Шумерли, на самом бойком месте в городе.

Из кабины башенного крана на строительстве дома 8а по ул. Францева вместе с ее хозяйкой Леной с детским любопытством обозреваем окрестности. Но сначала полшага назад. Что же было на его месте? Большой деревянный барак, а позже – дикие непроходимые чащобы. Трудно сейчас представить себе, как зимой осваивали эту площадку.



Внизу, под краном, мелькают фигурки людей. Это строители – люди отчаянные, нелегкой профессии. Они разные, но о каждом можно много и интересно рассказывать. И это уже другие люди – грамотные, бывалые, владеющие современным инструментом. Они отличаются от тех из анекдота Т.Р. Фефеловой, где спорили две соседки, чей же муж лучше. Хотя кувалду, лом рановато сдавать в музей, они еще долго будут в ходу. Задумка рассказать о строителях-работягах была и есть, надеюсь, что это случится.



А вот слева «Пельменная». Она ждет своих гостей с шести утра до семи вечера. Пожалуй, это самое «злачное» место в городе. Здесь «прихожане» ведут разговоры за жизнь. Не дерутся, обнимаются, поют и даже танцуют. Словом, «клуб по интересам». За «Пельменной» справа во время земляных работ на объекте были найдены подкова и следы шлака – на этом месте были конюшня и котельная хлебозавода. Его контора стала частью автовокзала. Может, кто-то вспомнит старую автостанцию, которая была на месте дома на углу улиц Маршала Жукова – К. Маркса? И то, как толпы пассажиров штурмом брали грузотакси и автобусы? С содроганием вспоминаю то время.

Напротив этого дома – общежитие и сама кожгалантерейная фабрика. Она одно время подчинялась министерству шорно-седельной промышленности, а ранее была артелью инвалидов «Партизан».



Обратим внимание на старый, покосившийся дом № 9 по ул. Францева. Он знаменит тем, что ровесник города и построен был для лесничих Шумерлинского лесничества. В нем жил лесничий А.И. Ашмарин, гостил и профессор Н.И. Ашмарин, известный ученый-тюрколог, основоположник чувашского языкознания, автор 17-томного «Словаря чувашского языка».



А на месте кафе «Встреча» были коновязи встречающих и провожающих подвод – такси того времени. Наискосок от кафе была деревянная столовая, на крыльце которой всегда толкался козел, нагло выпрашивая рогами курево. Таким же образом монтажники на мясокомбинате приучили к никотину жеребенка. Была такая забава, а курево тогда было совсем дешевое.

Неподалеку стоит белое круглое строение – башня. Тоже ровесница города, построена пленными австро-венграми для заправки водой паровозов.



Как ни жаль, экскурсию придется прервать до следующего раза. К тому времени, может, кто и отзовется. Юные и не очень краеведы, нужны ваши отзывы, в том числе о знаменитостях города, живших когда-то в этом микрорайоне. А пока просьба-обращение жильцов дома № 8 по ул. Францева: сделать это самое оживленное место красивым, уютным, облагородить, убрать всё ненужное, ведь через этот двор народ пойдет в город. Такая возможность есть и надо ей воспользоваться.



И, конечно, хочется поздравить всех строителей с праздником, пожелать им здоровья, хорошего настроя и не забывать о том, что люди ждут от вас красивую, качественную работу. Чтобы можно было гордо по-языковски сказать: «Если Шумерля не город, то и Волга не река».



А. Лосев.