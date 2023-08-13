Строительство сквозь призму статистики за 2022 год

В Чувашии на 1 января 2023 года зарегистрировано свыше 2 тыс. строительных организаций, в которых трудятся 16 тыс. человек, или 5 % от работающих на предприятиях республики.

Построены 9 тыс. квартир общей площадью 851 тыс. кв. м. По сравнению с 2021 годом ввод жилья увеличился на 19 %. Средняя площадь одной квартиры составила 98 кв. м.



Сданы в эксплуатацию 2 км тепловых, 4 км канализационных, 144 км водопроводных и 181 км газовых сетей, 7 км автомобильных дорог, 271 км линий электропередач.

Построены дошкольные образовательные организации на 1240 мест, дополнительный корпус к больничной организации, фельдшерско-акушерские пункты на 135 посещений в смену, врачебные амбулатории на 155 посещений в смену.



Введены хранилища для картофеля и овощей, зерносушилки, помещения для крупного рогатого скота на 2 тыс. мест, цеха по переработке мяса и цельномолочной продукции.

Дополнительно построены плоскостные спортивные сооружения площадью 36 тыс. кв. м, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спортивными залами.



Чувашстат.