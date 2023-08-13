По жизни с физкультурой и спортом

Во вторую субботу последнего летнего месяца в стране отмечают День физкультурника. Этот праздник, начиная с 1939 года, объединяет не только профессионалов, но и всех любителей активного отдыха и спорта. Также в этом году исполнилось 100 лет со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Его здание дало толчок развитию спортивной отрасли. Чувашия за эти годы стала краем с великой спортивной историей, имена многих спортсменов республики записаны в мировую спортивную летопись.



Значимый вклад в развитие физической культуры и спорта вносят любящие свою работу,

преданные ей и выполняющие ее с чувством высокой ответственности люди, поистине

фанаты своего дела — учителя физкультуры, тренеры-преподаватели, специалисты спортивных учреждений. Они неустанно продвигают спорт и здоровый образ жизни и сами являются

достойным примером для молодежи. Среди них — Галина Алексеевна Улисова,

чей стаж тренерской и преподавательской деятельности составляет ни много ни мало сорок лет.

Г.А. Улисова родилась и выросла в д. Пояндайкино. Среднее образование получила в Ходарской средней школе им. И.Н. Ульянова. С большим уважением и почтением вспоминает Галина Алексеевна своих учителей физкультуры Ивана Михайловича Арисова и Петра Яковлевича Краснова. Именно они стали для неё образцом и эталоном преподавания физической культуры.

«В 1970-е годы Ходарская школа гремела на всю республику своими спортивными успехами. Тогда классов-параллелей было много. Иван Михайлович учил девушек, как в институте. Был строгим, требовательным. Мы школьную программу проходили от а до я. Что только не делали: толкали ядро, кидали копье, бросали гранату, прыгали в длину, высоту, бегали, занимались гимнастикой… А мне всё давалось легко. Видимо, это и послужило причиной выбора будущей профессии», — говорит педагог.



Галина Алексеевна не решилась сразу поступать в институт, а подала документы в Канашское педучилище. Причиной сомнений послужил такой вид спорта, как плавание, экзамены по которому тоже надо было сдавать при поступлении. «Плавание – мое слабое место. Во время экзамена в бассейне я думала, лишь бы не утонуть, как-нибудь доплыть», — улыбается Галина Алексеевна, вспоминая первые шаги в профессию. Во время учебы она научилась разным стилям плавания, но плавать на скорость так и не полюбила, зато научилась компенсировать свои слабости в одном виде спорта высокими достижениями в других.



Двадцатилетней девушкой пришла Г.А. Улисова в Бреняшскую восьмилетнюю школу учителем физической культуры и с большим энтузиазмом окунулась в работу. «В деревенской школе не было спортзала. Так я школьный коридор полностью оборудовала спортинвентарем, создала идеальную базу для занятий. За 8 лет учебы дети осваивали программу по физкультуре. На площадке школы было сооружено нестандартное оборудование для различных активных игр: полоса препятствий, место для мини-футбола, для гандбола. Когда через 19 лет я решила сменить место работы, даже жалко было уходить, так все хорошо было налажено», — вспоминает Галина Алексеевна. В годы работы в Бреняшской школе она была отмечена знаком «Отличник народного просвещения».



После 4-х лет работы Г.А. Улисова поступила на заочное отделение факультета физического воспитания в Чувашский государственный пединститут, получила высшее образование. С новыми знаниями и умениями, присущим ей спортивным азартом проводила она уроки и внеклассные мероприятия так, чтобы каждый ученик смог проявить себя в том, что у него хорошо получается.

В 1994 году Г.А. Улисова откликнулась на приглашение стать завучем спортивной школы, которая в то время размещалась на базе Ходарской средней школы им. И.Н. Ульянова. По совместительству продолжала учить бреняшских детей физической культуре. С 2004 года стала тренировать воспитанников спортивной школы по легкой атлетике. В том же году устроилась учителем физической культуры в Торханскую восьмилетнюю школу. Первым делом в школе, где не было спортивного зала, Галина Алексеевна принялась обустраивать малый спортивный зал. Так обычный класс был переоборудован для проведения занятий и спортивных мероприятий. «Устраивала очень много соревнований, турниров, гонок. Привлекала всех: учителей, детей, персонал. Те, кому по состоянию здоровья нельзя было участвовать, помогали в судействе. Не уставала повторять, что главное — участие. Старалась, чтобы спортивное мероприятие было для всех настоящим праздником», — говорит собеседница.



Работа учителем физической культуры и тренером-преподавателем в спортивной школе взаимодополняли деятельность педагога. Работа в школе помогала выявить одаренных детей, а в спортивной школе — развивать их данные. Помимо занятий легкой атлетикой, в одно время Галина Алексеевна единственная в районе занималась с детьми спортивной ходьбой. Были и успехи на республиканском уровне, воспитанниц приглашали в училище олимпийского резерва, одна даже входила в тройку лидеров в республике. «У спортивной ходьбы очень сложная техника. Даже если дистанцию участники соревнований проходили успешно, судьи могли из-за техники снижать баллы. Дети расстраивались», — вспоминает тренер-преподаватель. И через 6 лет работы было решено оставить это дело и заниматься непосредственно легкой атлетикой. Воспитанники Г.А. Улисовой систематически показывали хорошие результаты в республике, становились чемпионами, выезжали на российские соревнования. Многие поступали в училище олимпийского резерва, шли учиться в ЧГПУ на факультет физвоспитания, становились кандидатами в мастера спорта. Сегодня они сами работают в школах, в фитнес-центрах и спортивных организациях.



Яркая страница в работе тренера-преподавателя — участие во всероссийских соревнованиях среди сельских школьников с детьми Егоркинской средней школы. «Шиповка юных» — многоборье, состоящее из четырёх видов: спринтерского бега на дистанцию 60 метров, метания, прыжка в длину с разбега, а также бега на длинные дистанции — 500, 600 и 800 метров в зависимости от пола и возраста юных любителей легкой атлетики. Три года подряд, выигрывая в Приволжском федеральном округе, юные легкоатлеты Шумерлинского района выезжали в Адлер. В 2007 году они вернулись с 5-м местом, а уже в последующие два года — с кубками за 2-е места. Позже обучающиеся Торханской начальной школы-детского сада также принимали участие в подобных соревнованиях в Приволжском федеральном округе, занимали 2-е место. «Просто так призовые места не займешь. Этому предшествовала огромная работа, как моя и учителя физкультуры школы, так и самих детей. К сожалению, из-за малого количества обучающихся в районе набирать команду на подобные соревнования становится все труднее и труднее», — говорит тренер. Она уверена, что юные легкоатлеты постоянно должны участвовать в соревнованиях, должны научиться чувствовать старт, не бояться состязаний, соперников, и новый стадион в Торханах — отличное место для развития спортивных данных детей.



В народе говорят, что ничто так не воспитывает, как личный пример. Галина Алексеевна является настоящим примером для своих воспитанников. Она многократно становилась в республике победителем в своем любимом виде спорта — полиатлоне, как в летнем, так и в зимнем. «Технику бега на лыжах я освоила в Ходарской школе, так и прошла с ней по жизни. А в метании гранаты я уже тогда ставила рекорды — граната летела за 40 метров», — вспоминает Галина Алексеевна.

Этот год Галине Улисовой снова принес победы. 28 мая в республиканских соревнования по лёгкой атлетике среди ветеранов и любителей она в беге на 100 м показала лучший результат. И в прыжках в длину с разбега не было ей равных — прыгнув за 3 м, она уверенно заняла 1-е место. Галина Алексеевна и в 2022 году была лидером в данных дисциплинах в своей возрастной категории. В этом году она подтвердила свое первенство, получила право участвовать во всероссийских соревнованиях.



В Чебоксарах с 28 по 30 июля проходил чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов, куда собрались около 600 участников со всей страны. В прыжках в длину Галина Улисова вновь поразила всех и с результатом 3 м 97 см в возрастной группе 1960—1964 гг.р. завоевала 1-е место. В беге на 100 м с результатом 17.61 сек. вошла в число победителей — заняла 3-е место.



Галина Алексеевна поделилась секретом своего успеха, который оказался предельно простым: не лениться, систематически тренироваться — не реже 3 раз в неделю — и рассчитывать нагрузку, быть умеренным и последовательным. «Если занимаешься спортом, тренируешься, то болячки куда-то уходят, про них не думаешь. Организм адаптируется к нагрузкам, обновляется. Видимо, поэтому чувствую себя замечательно», — говорит чемпионка России.

Марина Ветликова.