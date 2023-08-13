Президентом России подписан закон, который позволит предоставлять гражданам

наиболее востребованные социальные налоговые вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке.

Речь идет о вычетах по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также физкультурно-оздоровительные услуги.



Вся информация, необходимая для проверки права граждан на социальный налоговый вычет, будет поступать в налоговые органы (с согласия граждан) напрямую от организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих соответствующие услуги, при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС России. Получение сведений напрямую от поставщиков первичных сведений позволит предоставлять вычет проактивно, полностью исключив трудозатраты граждан по сбору подтверждающих документов, заполнению и представлению налоговой декларации.



Информация о результатах проверки поступивших сведений будет размещаться в личном кабинете налогоплательщика. Нововведения будут распространяться в отношении расходов с 2024 года.



Источник: Минфин Чувашии.