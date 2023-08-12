ТОС -возможность изменить жизнь к лучшему

Менять условия жизни в лучшую сторону можно не только благодаря различным госпрограммам,

но и конкретным действиям жителей определенных территорий, объединившихся вместе.

Именно так, сообща, решили действовать застройщики улицы Благовещенской в деревне Шумерле, создав в 2011 году территориальное общественное самоуправление (ТОС).

Со своей основной задачей — обустройством и благоустройством места проживания,

созданием инфраструктуры — ТОС «Улица Благовещенская» справляется весьма эффективно.

Об этом — в сегодняшнем интервью с заместителем председателя ТОС

Владимиром Петровичем Васиным.

Владимир Петрович, кому принадлежит идея создания территориального общественного самоуправления на вашей улице?

Идея принадлежит достойному руководителю — бывшему главе Шумерлинского сельского поселения Игорю Георгиевичу Шуканову. Он внес предложение, а я уже пошел с этой инициативой к людям.

В силу занятости и возраста от председательства ТОС я отказался сразу. Считаю, что руководящие посты должны занимать более перспективные по возрасту люди, поэтому внес предложение избрать председателем Виктора Майорова. Сам же пообещал во всем помогать, вести переговоры с представителями власти, но заниматься финансами и бумагами мне некогда.

С легкой руки Игоря Георгиевича мы начали работать. В ТОС входят все жители ул. Благовещенской. На ней находится 54 участка и, если мы собираем деньги, взносы вносят все, за кем закреплена земля, даже если дом еще не построен.

В силу занятости и возраста от председательства ТОС я отказался сразу. Считаю, что руководящие посты должны занимать более перспективные по возрасту люди, поэтому внес предложение избрать председателем Виктора Майорова. Сам же пообещал во всем помогать, вести переговоры с представителями власти, но заниматься финансами и бумагами мне некогда. С легкой руки Игоря Георгиевича мы начали работать. В ТОС входят все жители ул. Благовещенской. На ней находится 54 участка и, если мы собираем деньги, взносы вносят все, за кем закреплена земля, даже если дом еще не построен. Зарегистрировано ли ТОС «Улица Благовещенская» официально?

Официально ТОС не зарегистрировано, хотя отсутствие регистрации нисколько не мешает работе. Конечно, если бы мы были официально зарегистрированы, то могли бы пользоваться большими средствами, выделяемыми таким органам самоуправления. Об этом нам рассказывали и год назад нас, когда собирали на республиканское совещание.

Конечно, надо бы этим заняться, но опять-таки мешает необходимость сбора документов и нехватка времени…

Конечно, надо бы этим заняться, но опять-таки мешает необходимость сбора документов и нехватка времени… Как ТОС организовывает свою работу?

У нас сложилась инициативная группа, в которой, кроме меня, еще трое: председатель Виктор Майоров, а также Алексей Павлов и Сергей Данилов. Сначала мы обсуждаем инициативы между собой, потом выносим на обсуждение в общую группу в мессенджере, чтобы не собираться каждый раз на собрание. Там мы уже голосуем, высказываем свое мнение. Это позволяет выполнить работу весьма оперативно.

Если нужно скосить траву, бросаем клич, собрать деньги на что-то — снова выходим с предложением. Конечно, не все люди сразу пошли на контакт. Но сейчас они уже верят, что если мы просим собрать средства на какое-то мероприятие, то это действительно важно.

Если нужно скосить траву, бросаем клич, собрать деньги на что-то — снова выходим с предложением. Конечно, не все люди сразу пошли на контакт. Но сейчас они уже верят, что если мы просим собрать средства на мероприятие, то это действительно важно. Расскажите, какие проблемы с момента своего создания ТОС разрешило в первую очередь?

Наше первое общее большое дело — прокладка уличного водопровода за счет скооперированных средств застройщиков. Сам проект у нас был. На его реализацию мы собрали по 30 тысяч рублей с каждого участка, не заплатили только 2-3 человека. Общая протяженность водопровода составила 1,4 км.

Следующим шагом стала работа по подведению электричества к домам, ведь без него, как и без водопровода, освоить земельные участки, приобретенные для индивидуального жилищного строительства, было невозможно.

Согласно госконтракту объекты электроснабжения улиц новой застройки подлежали сдаче в эксплуатацию уже в декабре 2010 года, но из-за недобросовестного подрядчика этот момент задержался почти на 4 года. Для решения вопроса мне как представителю ТОС приходилось неоднократно обращаться в различные инстанции.

Начатое дело до ума довела уже другая подрядная организация — торжественный пуск в эксплуатацию линии электроснабжения по новым улицам — Благовещенской и Сосновой — состоялся 28 ноября 2014 года, и это стало настоящим событием для желающих застроиться на этих улицах. А некоторые из нас, и я в том числе, построили свой дом на бензиновых генераторах.

Следующим шагом стала работа по подведению электричества к домам, ведь без него, как и без водопровода, освоить земельные участки, приобретенные для индивидуального жилищного строительства, было невозможно. Согласно госконтракту объекты электроснабжения улиц новой застройки подлежали сдаче в эксплуатацию уже в декабре 2010 года, но из-за недобросовестного подрядчика этот момент задержался почти на 4 года. Для решения вопроса мне как представителю ТОС приходилось неоднократно обращаться в различные инстанции. Начатое дело до ума довела уже другая подрядная организация — торжественный пуск в эксплуатацию линии электроснабжения по новым улицам — Благовещенской и Сосновой — состоялся 28 ноября 2014 года, и это стало настоящим событием для желающих застроиться на этих улицах. А некоторые из нас, и я в том числе, построили свой дом на бензиновых генераторах. А как обстояло дело с газоснабжением?

Строительство объектов газоснабжения на ул. Благовещенской осуществлялось в соответствии с программой газификации Чувашской Республики на 2012—2016 годы и финансировалось за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

Не секрет, что ваша улица в каком-то смысле является образцовой. Вы в числе первых стали участвовать в программе инициативного бюджетирования. Расскажите, что изменилось благодаря вашим инициативам и этой программе?

смысле является образцовой. Вы в числе первых стали участвовать в программе инициативного бюджетирования. Расскажите, что изменилось благодаря вашим инициативам и этой программе? Программа инициативного бюджетирования заработала в республике в 2017 году, и не откладывая в долгий ящик в нее включилась улица Благовещенская. Для комфортного проживания жителям тогда не хватало дороги, по которой можно проехать в любое время года.

Изначально по этой программе нам сделали щебеночное покрытие. Открытие реконструированной дороги состоялось в августе 2018 года. Но члены ТОС не стали на этом останавливаться: через год мы вновь собрали сход граждан и выразили желание повторно участвовать в программе инициативного бюджетирования и дальше благоустраивать дорогу, обсыпав ее асфальтобетонным гранулятом.

Еще через год мы довели начатое дело до конца — положили третий слой, настоящий асфальт, и снова благодаря этой же программе.

В общей сложности эта дорога обошлась нам в сумму менее 6 млн рублей, а если бы мы строили ее через подготовку проекта, прохождение экспертизы и других процедур, она могла бы стоить на все 25 млн. Нам очень приятно, что на нашу улицу часто приезжают почетные гости, берут наш пример на вооружение.

В этом году по программе инициативного бюджетирования мы обновили уличное освещение. Изначально по проекту было сделано так, что на столбах висели лампочки, потребляющие 250 Вт. Сначала активисты ТОС решили поменять лампы на 30-ваттные — это большая экономия, по деньгам у нас как будто стали светить 2,5 столба. Но вскоре это перестало нас удовлетворять. Сейчас мы вышли с инициативой, и наши лампы поменяли на 100-ваттные светильники. Это все равно намного экономнее, чем в первоначальном варианте. У нас так светло, что люди шутят, будто мы живем в Лас-Вегасе.

Изначально по этой программе нам сделали щебеночное покрытие. Открытие реконструированной дороги состоялось в августе 2018 года. Но члены ТОС не стали на этом останавливаться: через год мы вновь собрали сход граждан и выразили желание повторно участвовать в программе инициативного бюджетирования и дальше благоустраивать дорогу, обсыпав ее асфальтобетонным гранулятом. Еще через год мы довели начатое дело до конца — положили третий слой, настоящий асфальт, и снова благодаря этой же программе. В общей сложности эта дорога обошлась нам в сумму менее 6 млн рублей, а если бы мы строили ее через подготовку проекта, прохождение экспертизы и других процедур, она могла бы стоить на все 25 млн. Нам очень приятно, что на нашу улицу часто приезжают почетные гости, берут наш пример на вооружение. В этом году по программе инициативного бюджетирования мы обновили уличное освещение. Изначально по проекту было сделано так, что на столбах висели лампочки, потребляющие 250 Вт. Сначала активисты ТОС решили поменять лампы на 30-ваттные — это большая экономия, по деньгам у нас как будто стали светить 2,5 столба. Но вскоре это перестало нас удовлетворять. Сейчас мы вышли с инициативой, и наши лампы поменяли на 100-ваттные светильники. Это все равно намного экономнее, чем в первоначальном варианте. У нас так светло, что люди шутят, будто мы живем в Лас-Вегасе. Над чем вы работаете сейчас?

Разработан проект по обустройству тротуара по одной стороне дороги по ул. Благовещенской. В настоящее время он находится на согласовании у главного архитектора Чувашской Республики. Тротуар будет проходить от начала улицы до входа в школу в д. Шумерле, работы планируется выполнить по программе «Формирование комфортной городской среды».

Но это еще не все — ТОС «Улица Благовещенская» вышло с инициативой к администрации округа сделать освещение, тротуар и две остановки вдоль республиканской дороги — трассы от города Шумерли до деревни Шумерли, а администрация в свою очередь обратилась в Министерство транспорта Чувашской Республики, и Минтранс совместно с Чувашупрдором разработал проект. Он был направлен к нам, чтобы мы смогли внести замечания. Мы обосновали свои поправки, они все были учтены, и благодаря общим усилиям проект получился очень качественным. Он прошел экспертизу и получил положительное заключение. Надеемся, что на следующий год будет реализован за счет средств республиканского бюджета, так как это дорога регионального значения.

Татьяна Александрова.