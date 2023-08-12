Если укусила змея

За первые семь дней августа бригады скорой медицинской помощи 9 раз выезжали к пациентам, пострадавшим от укусов насекомых и змей. Например, одного молодого человека змея укусила в руку, когда он находился в лесу на охоте в одном из районов Чувашии. С жалобами на общую слабость, тошноту, головокружение молодой охотник позвонил по номеру 103.
Конечность, которую укусила змея, нужно обездвижить, любое движение ускоряет кровообращение, а значит, яд быстрее будет распространяться по организму. Но молодой человек решил всё-таки дойти до охотничьего домика, где остались его друзья, поскольку в лесу бригада скорой помощи его не смогла бы найти. Они повезли своего пострадавшего друга навстречу бригаде «скорой». Фельдшеры выездной бригады оказали пациенту экстренную медицинскую помощь и спасли его от тяжелых последствий анафилактического шока. В стабильном состоянии пациент был доставлен в Шумерлинский медицинский центр.
Напоминаем правила оказания первой помощи при укусах змей:
- вызвать скорую помощь;
- обработать рану антисептиком и наложить стерильную повязку;
- приложить холод на место укуса;
- обездвижить конечность, уложить пациента (принять горизонтальное положение);
- можно давать пострадавшему пить тёплую жидкость (воду, чай);
- можно принять антигистаминный препарат;
- нельзя высасывать яд, прижигать рану, делать надрезы, накладывать жгут, принимать алкоголь.
Источник: Республиканский центр медицины катастроф и скорой медпомощи.