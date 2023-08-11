Поисковому отряду присужден грант Главы Чувашии

По итогам конкурсного отбора на соискание грантов в 2023 году были определены

4 победителя. Всего на конкурс подали заявки 12 поисковых отрядов при образовательных организациях и молодежных поисковых отрядов и объединений.



В число получателей гранта вошел отряд поисковиков школы № 3. Грант в сумме 150 тыс. рублей направят на реализацию проекта по подготовке обучающихся к участию в военно-исторических экспедициях, по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, по поиску и увековечиванию памяти погибших и пропавших без вести при защите Отечества.



Источник: cap.ru.