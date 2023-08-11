Оператор по обращению с ТКО подключен к системе «Инцидент менеджмент»

Одной из тем, которые население Чувашии часто поднимает в социальных сетях, является обращение с твердыми коммунальными отходами. Проблем много. Это и несвоевременный вывоз мусора, и некачественная уборка контейнерных площадок, и многое другое. Так, в первом полугодии 2023 года через социальные сети поступило порядка 800 сообщений по вопросам несвоевременного вывоза ТКО и уборки контейнерных площадок от мусора.



Для оперативной отработки таких обращений региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики ООО «Ситиматик Чувашия» на днях был подключен к системе «Инцидент менеджмент». Специалисты регоператора прошли обучение, организованное ЦУР Чувашии.



Минприроды Чувашии.

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