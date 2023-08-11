Наставничество как ресурс профессионального развития

Основная задача студентов Шумерлинского политехнического техникума – освоить общеобразовательные дисциплины, изучить и получить знания и навыки в выбранной профессии и специальности. Физическая культура — одна из дисциплин, которую продолжают после школы осваивать студенты.



Они активны не только на уроках физкультуры и в спортивной жизни техникума, но и занимаются

самостоятельно, в спортивных секциях под руководством тренеров и преподавателей,

совершенствуют свои технические и физические качества.

В наставнической деятельности педагог становится примером, на который наставляемый равняется, стремится к сходству с ним в лучших проявлениях. И хочется с гордостью и уважением назвать имена выдающихся педагогов-наставников, ставших для молодых примером здорового образа жизни, постоянного движения вперед и преодоления препятствий. Это учителя физкультуры Христиния Ивановна Спирина (школа № 2), Вениамин Дмитриевич Смольников (школа № 7), Юрий Александрович Луканов (школа № 3), тренеры ДЮСШ Альберт Георгиевич Янов, Герман Николаевич Платонов, Сергей Иванович Филатов. Их опыт, мудрость, наставления дали старт к успеху не одному поколению. Многие их подопечные сами стали наставниками, тренерами и учителями по направлениям в физической культуре.



Спортсмены техникума на протяжении десятков лет участвуют в спартакиадах среди студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. Каждая победа – это стремление быть лучше, быстрее, сильнее, она дает возможность проявить студенту свои личные качества. Отрадно отметить успешные выступления в этом учебном году в мини-футболе, волейболе и баскетболе. Студенты становились победителями и призерами города и республики в легкой атлетике. Это Артем Антонов — чемпион Чувашии по прыжкам в длину с разбега, Александр Пеганов и Иван Мостайкин – городские призеры в беге на 800, 1500 м и метании гранаты. Галина Захарова, Диана Петрова, Данила Назаров, Ефим Матвеев становились серебряными призерами муниципального этапа «Лыжни России-2023», Данила Матвеев — неоднократный призер соревнований Чувашии по боксу, Алексей Толстов — победитель республиканских соревнований по карате, Андрей Ванюков, Антон Чернов, Антон Салтыков, Николай Лескин, Дмитрий Никитин и Антон Ушаков – серебряные призеры Чувашии по волейболу, Роман Алиев, Максим Курков, Сергей Крымов, Евгений Келин и Роман Строгов – бронзовые призеры Чувашии по мини-футболу.

Неоднократно участвовали в городских и республиканских соревнованиях по шахматам Александр Полуторов, Алексей Абызов, Дмитрий Рябкин, Иван Гаранин, Данила Январев и Александр Зорин.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в техникуме проводятся фестивали по приемке видов испытаний (тестов) и нормативов на знак отличия ВФСК (ГТО), в которых принимает участие и педагогический коллектив. 18 педагогов техникума имеют различные знаки отличия.

В предверии Всероссийского дня физкультурника коллектив педагогов и студентов Шумерлинского политехнического техникума поздравляет всех, для кого спорт стал стимулом жизни, кто не представляет себя без спорта! Здоровья вам, крепких сил, нескончаемой выносливости и боевого духа!



Г. Костылева, Л. Селиванова, педагоги Шумерлинского ПТТ.