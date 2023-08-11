В деревне Шумерле «дорожная» пора

О положительных изменениях на ул. Благовещенской в деревне Шумерле мы рассказали достаточно подробно, но в этом населенном пункте преображаются многие улицы.

Это бросилось в глаза, как только редакционная машина заехала в деревню.

В настоящее время ведутся дорожные работы на 6 объектах из 9, запланированных к ремонту в этом году. Это ремонт дороги в переулках между улицами Куйбышева и Ленина (асфальт), между улицами Мичурина и Куйбышева (щебенка), между улицами Ленина и Горького (асфальт), ремонт дороги от дома № 46 по ул. Горького до дома № 2 по ул. Куйбышева (асфальт), на ул. Энгельса (щебенка). Кроме того, ведется ремонт дороги к кладбищу. Чуть позже начнутся работы на участках от дома № 5 по ул. Ленина до дома № 57 по ул. Энгельса (асфальт), от дома № 31 до дома № 37 по ул. Горького (щебенка) и на ул. Благовещенской осталось проложить 170 м асфальта в конце улицы.

Всего на реализацию дорожных проектов в этом году направлено 15,8 млн рублей.



«К программе инициативного бюджетирования население относится с большим доверием, иначе не было бы столько проектов», — отмечает ведущий специалист-эксперт Шумерлинского ТО Лидия Шуканова и добавляет, что уже подготовлены и собраны деньги на реализацию 6 проектов на следующий год.

Владимир Кадеев, депутат Собрания депутатов Шумерлинского МО:

Я проживаю на ул. Энгельса, и инициатива сделать щебеночное покрытие на нашей дороге принадлежит мне. Приятно, что население поддержало: согласились порядка 85 процентов.

Серьезных проблем с этой дорогой не было, но нам захотелось ее усовершенствовать, ведь у всех вокруг уже щебенка или асфальт. Решили принять участие в программе инициативного бюджетирования. Средства собирали в зависимости от финансовых возможностей и наличия в доме машины. С пенсионеров — тысячи по две, а с людей с автотранспортом доходило и до 20. Решили так сами, ведь нашей главной задачей было собрать необходимую сумму.

Работы должны завершиться к середине сентября, и мы верим, что так и будет. Ведь с этими строителями мы сотрудничаем уже не первый год, и они нас полностью устраивают.

Юлия Мажукова, продавец:

Рядом с нашим магазином ведется ремонт дорог сразу в 3 направлениях. Живу я недалеко, сложностей добираться до работы у меня нет, а вот отвозить ребенка в детсад в Шумерлю сейчас стало намного удобней.

Ремонту дорог рады все жители. Стало ровно, чисто, аккуратно. Раньше водители не горели желанием привозить к нам в магазин товар, особенно весной. Переулок был проблемным, машины застревали. А сейчас таких проблем быть не должно. Спасибо руководству территориального отдела и округа за то, что вплотную занялись вопросами благоустройства дорог.

Татьяна Александрова.