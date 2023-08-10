Фестиваль «Вкусы Чувашии» в очередной раз удивил кулинарными изысками

В селе Ишлеи Чебоксарского муниципального округа дали старт гастрономическому фестивалю «Вкусы Чувашии».

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

Помимо языка, кухня является важнейшим элементом национальной идентичности каждого народа. Чувашская кухня очень ярко и вкусно отражает нашу самобытность и историю народа. Сегодня Чувашия является центром притяжения туристов, которые приезжают за впечатлениями от национальной еды, сделанной на основе старинных традиций и современных подходов. Мы учимся соответствовать актуальным потребностям искушенного потребителя. Более 1000 предприятий общественного питания, которые действуют в республике, все больше радуют нас национальной кухней. Наш фестиваль пропагандирует национальную кухню и даёт возможность овладеть мастерством ее приготовления. Со стороны правительства будем делать все, чтобы фестиваль жил, развивался, наполнялся новым содержанием.

Лучшие кулинары республики представили национальную кухню в традиционном и современном исполнении. Среди участников конкурса — 18 райпо. Команды приготовили и презентовали различные национальные блюда из рыбы, картофеля, мяса, молока, такие как хуран-кукли, ширтан, пюремеч и другие. Члены жюри опередили лучших кулинаров.

Председатель жюри фестиваля национальной чувашской «Вкусы Чувашии» Николай Уездный отметил, что чувашские кулинары везде ценятся очень высоко и кулинарная ассоциация часто сотрудничает с зарубежными странами, пропагандируя только национальные блюда – хуплу, гостевой пирог и многие другие.

Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что специально нагуливал аппетит, чтобы пройтись по рядам и попробовать традиционную чувашскую кухню.

В рамках фестиваля «Вкусы Чувашии» также прошла выставка декоративной продукции от хлебозаводов республики, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, разукрашиванию пряников, дегустация продукции, праздничный концерт, дефиле чувашских национальных костюмов.

Председатель Чувашского республиканского союза потребительских обществ Валерий Павлов видит своей основной задачей сохранение кулинарных традиций и передачу их новым поколениям.

Справочно:

В Чувашской Республике насчитывается почти 1 тыс. объектов общественного питания.

За январь—июнь 2023 г. оказано услуг общественного питания на сумму 4,8 млрд руб., что на 1,5% больше, чем за январь—июнь 2022 г.

Правительство Чувашии поддерживает проекты, направленные на популяризацию гастрономического туризма, обычаев гостеприимства чувашского народа, сохранения старинных кулинарных традиций:

— фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» (2018—2022 гг.);

— республиканский фестиваль национальной чувашской кухни «Вкусы Чувашии» (2021—2022 г.);

— межрегиональный фестиваль национальной кухни народов Поволжья (2023 г.);

— осуществляют деятельность этнографические комплексы «Чуваш Керем» и «Ясна», где можно погрузиться в культуру и попробовать национальные чувашские блюда.

Результатом проводимой работы стало увеличение туристического потока в Чувашию до 147 тыс. чел. (за I квартал 2023 года), что на 45% больше аналогичного периода предыдущего года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.