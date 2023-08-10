Период участия контрактников в СВО зачтется в их стаже в двойном размере

Об этом в прямом эфире Центра управления регионом Чувашии рассказал замминистра труда и социальной защиты Чувашии Алексей Григорьев. Такой же расчёт будет применяться и при назначении досрочной пенсии – например, для тех, кто до участия в СВО работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

Алексей Валерьевич также отметил, что контрактники, с которыми в период приостановления действия трудового договора этот документ расторгнут в связи с истечением срока действия, имеют преимущественное право на трудоустройство на прежнее место работы на ранее занимаемую или на другую вакантную должность. Также замминистра напомнил о действующих мерах поддержки военнослужащих. «Предоставление единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей осуществляется в формате социального казначейства – проактивно, без подачи каких-либо документов и заявлений. Возникают частные случаи, когда некорректно указаны реквизиты. Мы отрабатывает каждый случай», – подчеркнул Алексей Валерьевич.

В прямом эфире на вопросы жителей ответила и начальник управления организации работы клиентских служб отделения соцфонда России по Чувашской Республике Оксана Тутова. Она напомнила, что супруга мобилизованного по призыву имеет право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего. «После рождения ребенка жене мобилизованного предоставляется ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Это пособие назначается до достижения ребенком возраста трех лет, но не дольше, чем до дня окончания его отцом военной службы», – пояснила Оксана Геннадьевна.

Прошедший эфир о мерах поддержки участников СВО можно посмотреть по ссылке: clck.ru/35Fta7

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