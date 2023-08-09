Цифровой профиль туриста могут сформировать в Чувашии

Такая перспектива рассмотрена на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с представителями ПАО «МегаФон». В ходе беседы предложено рассмотреть варианты развития сотрудничества с точки зрения наполнения его конкретным содержанием в продолжение подписанного ранее соглашения.

Одним из направлений может стать формирование цифрового профиля туриста.

Руководитель направления по работе с государственными клиентами Юг, Кавказ и Поволжье ПАО «МегаФон» Дмитрий Окинча отметил, что компания агрегирует деперсонилизированную информацию о перемещении граждан, что позволяет анализировать трудовые, туристические потоки на основе геоданных. Система строится на анализе информации держателей сим-карт независимо от оператора связи, их перемещении внутри региона и за его пределами, местах ночевок и совершаемых ими транзакциях. Таким образом, данные «МегаФона» могут лечь в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры республики. «Это официальный легальный продукт по цифровому туризму и аналитике городской среды», — сообщил он.

По словам Главы Чувашии, предложенный продукт укладывается в логику цифрового преобразования республики. Олег Николаев пригласил представителей «МегаФона» к участию в обсуждении мастер-плана Чебоксарской агломерации 9 сентября текущего года.

По итогам Минцифры Чувашии совместно с «МегаФоном» поручено разработать «дорожную карту», на основе которой будут определяться стратегические векторы дальнейшего взаимодействия.