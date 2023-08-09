Городской парк: нужно найти баланс

4 августа в рамках рабочего выезда в муниципалитеты Шумерлю посетил министр строительства Чувашии Павел Данилов. Он ознакомился с ходом реализации проекта по благоустройству парка имени 50-летия пионерской организации.

Ознакомление с ходом строительных работ в городском парке плавно перешло во встречу министра с населением. Неравнодушные к судьбе парка шумерлинцы не смогли упустить случая озвучить министру беспокоящие их вопросы по поводу недоделок. Это отсутствие воды в пруду, недочёты при строительстве тротуаров и экологических троп, дальнейшее существование многовековых дубов и елей, растущих вдоль площади, и др.



Павел Данилов предложил главе администрации Эдуарду Васильеву возможные пути устранения озвученных недоработок. Так, прозвучало мнение, что подключение городского пруда к скважине решит вопрос его наполняемости водой. Биологи предложили вдоль парка посадить плакучие ивы, чтобы их корни притягивали необходимую для пруда влагу. Предложение было встречено положительно, а министр пообещал привезти и саженцы, и коллег. Подключиться к посадке изъявили желание и шумерлинцы.



Жители обратили внимание министра и руководства города и на статую на месте бывшего фонтана, на фоне которой вся обновленная зона теряет свою привлекательность. Павел Данилов предложил главе администрации решить этот вопрос, обратившись на художественно-графический факультет ЧГПУ с предложением отреставрировать статую, либо же заменить её на другую.

Что касается некоторых елей вдоль площади, встающих на пути реализации проекта по благоустройству парка, министр обратил внимание на их больной вид и отметил, что они не должны стать препятствием для обновления города.



Собравшиеся горожане выказали недовольство неграмотным, с их точки зрения, обустройством зоны вокруг многовекового дуба в парке, что в последующем может просто-напросто привести к гибели дерева. Жители высказались и о мусоре, и о разросшихся сорняках. Тут министр отметил, что благоустроить – это одно, а вот ответственность за содержание всех объектов благоустройства лежит на администрации города и парка.



В завершение визита в парк министр строительства подвел итоги: «Шумерлинский проект сам по себе достаточно интересный. Это второй этап. Если по первому этапу у нас не было видно комплексности, то сейчас должна быть комплексность.



Проект «Формирование комфортной городской среды» с выходом проектной заявки на конкурс предполагает глубокое вовлечение жителей, т.е. так называемое соучастное проектирование. Складывается ощущение, что в какой-то мере администрация все-таки здесь недоработала и не все заинтересованные люди приняли участие. Считаю, что все эти вопросы нужно было снимать на уровне подготовки заявки, а не сейчас. В любом случае, выход найдем. Самое главное, не принимать половинчатых решений. В парке есть пруд, а вода к нему не подведена, поэтому шикарно сделанный пруд фактически не функционален и те сценарии, которые предполагались на данной территории, не могут реализовываться. Главе администрации дам поручение, чтобы он дал технический вариант решения данного вопроса.



По поводу деревьев всегда спорная ситуация. Всегда есть два мнения: тех, которые считают, что их надо убирать, и тех, которые считают, что нужно оставить. Я думаю, здесь нужен индивидуальный подход. Нужно найти такой правильный баланс между архитектурным решением, которое предложили специалисты, и экосредой, за которую ратуют местные жители».

Марина Ветликова.