В Общественном совете обсудили актуальные вопросы

4 августа состоялось заседание Общественного совета города Шумерли. В нем приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов, глава администрации Шумерли Эдуард Васильев, и.о. первого заместителя главы администрации – начальника управления градостроительства и городского хозяйства Павел Бажайкин, генеральный директор ООО «БЕРСО» Леонид Бойничев.

На заседании были рассмотрены вопросы о ходе реализации проекта по благоустройству парка имени 50-летия пионерской организации, о реализации проекта по модернизации сетей ГВС и теплоснабжения на территории города, также обсудили тематику 2024 года в Чувашии.

По первому вопросу повестки доложил глава администрации Эдуард Васильев. Члены Общественного совета задали ему уточняющие вопросы о ходе реализации проекта. Комментарии о сроках устранения обозначенных недостатков по итогам 1 этапа благоустройства дал генеральный директор ООО «Берсо».



Так, членами совета был поднят один из волнующих жителей города вопросов: причины неполадок в освещении в парке и пути решения. Леонид Бойничев пояснил, что в ближайшее время приступит к их устранению. Причиной мигающего освещения послужил недостаток мощности точки подключения. Для решения проблемы на территории парка было решено выделить дополнительную точку подключения.



Коснулись также такого элемента благоустройства парковой зоны, как экологическая тропа, оформленная из бетона и щебня согласно проектной документации. Павлом Даниловым было отмечено ее целевое назначение как прогулочная тропа в черте экологической зоны парка.

Одной из ключевых тем обсуждения стало текущее состояние пруда в парке. Члены Общественного совета от лица жителей города выразили обеспокоенность состоянием этого места отдыха. В итоге пришли к общему выводу о корректном выборе материала для обустройства дна водоема, который отвечает современным тенденциям и облегчает уход за водоемом в части расчистки дна от ила. При этом необходимо продумать источники наполнения водоема, вариантом которого может послужить строительство обособленной скважины. Со слов подрядчика, недостатки, выявленные в ходе эксплуатации водоема (вздутие донного покрытия), будут устранены в течение августа текущего года.



Шел разговор и о елях, необходимость спила которых вызвала немалый ажиотаж среди горожан в связи с разделением мнений. Два аварийных дерева были спилены по результатам обследования, проведенного специалистами филиала Российского центра защиты леса в Чувашской Республике. Необходимо отметить, что ранее в рамках рабочего совещания при главе администрации города с представителями ветеранского сообщества и членами Общественного совета: В.М. Садыргой, Н.И. Самойловой, Н.О. Кондратьевым, Л.В. Григорьевой, Л.В. Осиповой, с выходом на место был рассмотрен и поддержан спил двух елей для раскрытия входной группы парка на центральной площади.



По итогу заседания под председательством Владислава Садырги членами совета единогласно принято решение о необходимости обследования остальных четырех елей, находящихся в зоне благоустройства входной группы парка, поскольку в целях обеспечения безопасности горожан необходимо исключить аварийность деревьев. В случае признания компетентным ведомством обследуемых деревьев аварийными они подлежат спилу.



Конечно, вначале мнения членов совета разделились, однако в процессе обсуждения удалось найти компромисс. Городу нужны изменения, и реализуемые проекты несут положительный результат — современное общественное пространство. Павел Данилов выразил уверенность в том, что посредством Общественного совета возможно обеспечить информирование горожан о планируемых к реализации в городе проектах и это будет максимально эффективная площадка для обсуждений и принятия итогового решения общественностью. Это позволит исключить недопонимание и недоразумения во взаимодействии.

Администрация г. Шумерли.