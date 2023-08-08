Ко Дню Российского флага в Чувашии пройдёт фестиваль «Вышитая Россия»

На еженедельном совещании в Доме Правительства министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова доложила Главе Чувашской Республики Олегу Николаеву о ходе подготовки к проведению Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия».

«Всероссийский фестиваль «Вышитая Россия» пройдёт в столице Чувашии в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Для широкого круга посетителей и зрителей мероприятия фестиваля пройдут 19 и 20 августа, для специалистов и экспертов с 17 по 21 число. Фестиваль проводится благодаря поддержке Правительства Чувашской Республики и Министерства культуры Российской Федерации. Участие в фестивале подтвердили 70 регионов страны. На выставке фестиваля, которая будет организована в Чувашском государственном художественном музее, будут представлены 73 вышитых карты (включая полотно «Вышитая карта России»)», — сообщила Светлана Каликова.

Министр культуры отметила, что Донецкая Народная Республика, а также Свердловская область представят сразу по два полотна своих регионов, вышитые разными группами мастеров. Кроме того, отдельно будут представлены карты Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

18 августа с 13.00 до 18.00 ч. в Чувашском государственном художественном музее все желающие смогут увидеть открытый монтаж выставки «Вышитая Россия». Далее выставка будет работать бесплатно 19 августа с 9.00 до 13.00 ч. и с 17.00 до 21.00 ч., 20 августа с 9.00 до 21.00 ч... Также 19 августа в 15.00 состоится торжественная церемония открытия выставки.

Также в программе праздника дефиле коллекций народных костюмов страны от Этно-арт-театра «Варма» Республики Мордовия, дизайнеров Республики Татарстан и Краснодарского края, чувашских дизайнеров фирмы художественных промыслов «Паха тӗрӗ» и бренда одежды «Хитре».

Минкультуры Чувашии.