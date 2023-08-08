После выступлений сотрудников ЦУР Чувашии участники «МолГорода» сняли свой видеоролик

14-й Молодежный форум регионального развития «МолГород — 2023» собрал на днях активистов молодежных объединений со всей Чувашии и из Приволжского федерального округа.Среди тех, кто делился своим мастерством с ребятами, были и сотрудники Центра управления регионом Чувашии. Специалист по информресурсам ЦУР Анжелика Иванова рассказала слушателям о технике речи и показала несколько упражнений, а редактор ЦУР Галина Титарчук выступила с презентацией о том, как не бояться продвигать себя и свой продукт, какие использовать инструменты для продвижения личного бренда в соцсетях и какую роль в таком продвижении могут играть телеграм-каналы.Завершилась встреча практической частью – сначала активисты пробовали презентовать себя, а затем сняли ролик с учетом новых знаний.«Приятно слушать и при этом не скучно. Спасибо большое! Очень рада, что вы провели нам мастер-классы! Я бы пришла к вам еще», – такие отзывы оставили участники о встрече со специалистами ЦУР.«МолГород» – яркий форум, который проходит в Чувашии вот уже в 14-ый раз и включает в себя мастер-классы, лекции, культурные мероприятия. Среди гостей слета этого года – Глава Чувашии Олег Николаев, депутат Госдумы Российской Федерации Алла Салаева, а также руководитель Чувашского регионального отделения «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» Андрей Шакулов. Все участники молодежного форума выбирают интересное им направление – «Государственная молодежная политика», «Бизнес и предпринимательство», «Добровольчество», «Культура и творчество», «Технологии масс-медиа».

чувашинформ.рф