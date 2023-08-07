07 Авг

11 августа состоятся XXV летние сельские спортивные игры на Кубок Главы Шумерлинского муниципального округа

       11 августа 2023 года состоится XXV летние сельские спортивные игры на Кубок Главы Шумерлинского муниципального округа, посвященные всероссийскому Дню Физкультурника, в рамках спортивного марафона «Сила России».  Мероприятие направлено на повышение физической формы населения, популяризации спорта среди молодежи, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных категорий граждан, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа. Торжественное открытие соревнований в 10:00ч., в д. Торханы Шумерлинского муниципального округа, на стадионе «Сявал» спортивной школы им В.Н.Ярды, начало игр в 10:20ч.

        В соревнованиях участвуют команды территориальных отделов, предприятий, организаций, общеобразовательных школ Шумерлинского муниципального округа, которые  проводятся в соответствии с правилами соревнований, утвержденными Минспортом России. Вначале соревнований каждый участник имеет возможность сдать нормативы ГТО по: стрельбе из пневматической винтовки, бег на 30,60м, бег на 1 и 2 км., прыжки в длину с места. Далее будут проводиться соревнования  по следующим видам дисциплин: Армспорт (лично-командные), легкоатлетическая эстафета (4×200м), микс-волейбол (командные, 4 муж+2 жен), мини-футбол (6×6), перетягивание каната (командные). 

     Личные и командные места по видам программы определяются согласно регламенту по виду спорта. В общекомандном первенстве победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных командами-участниками.  Команды- призеры и призеры в личном первенстве награждаются грамотами, кубками и медалями, победитель соревнований- переходящим Кубком Главы Шумерлинского муниципального округа и грамотой.

      Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, подаются в мандатную комиссию в день проведения соревнований с 8:00 до 8:45 часов. Предварительные заявки направляются организатору не позднее 15:00, 10 августа 2023 г. Всем участникам соревнований необходимо зарегистрироваться на сайте, ВФСК ГТО, иметь УИН номер, а также на  sila-rossii.er.ru для участия в марафоне. На электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятии. А уникальный номер даёт возможность получить приз.

    Приглашаем Вас принять участие в праздничном спортивном мероприятии.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.

Автор записи: tanya

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