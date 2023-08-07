В целях развития института наставничества, повышения статуса наставника, признания его роли, места в обществе, поиска практик наставничества, рекомендуемых к широкому внедрению, стартовал конкурс на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 октября 2019 г. № 401 «О республиканском конкурсе среди организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на определение лучшей практики внедрения и развития наставничества» и распоряжением Администрации Главы Чувашской Республики от 18 июля 2023 г. № 181.

Принять участие в конкурсе могут организации, осуществляющие свою деятельность на территории Чувашской Республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе органы государственной власти Чувашской Республики, территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления, реализующие практики наставничества.

Организатором проведения конкурса является Администрация Главы Чувашской Республики.

Заявки принимаются с 19 июля по 11 сентября 2023 года по рабочим дням с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, каб. 13.01 (Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики), суббота и воскресенье – выходные дни.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел.: 8 (8352) 56-50-36; e-mail: kadr14@cap.ru.

Минцифры Чувашии.