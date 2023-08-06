Эстет: 16 лет надежности, стиля и внимания к каждой детали

Совсем скоро Группе компаний «Эстет» исполнится 16 лет. За 15 лет успешной работы «Эстет» зарекомендовал себя как производитель качественных и современных дверей и интерьерных решений для комплексного оснащения жилых и офисных помещений, как компания, выстраивающая взаимовыгодные отношения с партнерами как по всей России, так и в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья, а также как ответственный работодатель, заботящийся о своем коллективе.

Владимир Романов, генеральный директор Группы компаний «Эстет»:

«Эстет» начался в 2007 году с производства дверей на самодельном станке в небольшом гараже площадью в 110 квадратных метров, и к концу 2008 года объем производства достиг 1000 дверей в месяц. Всю полученную прибыль вкладывали в закупку оборудования, расширяли линейку продукции, в 2010 году площади производства удалось увеличить в 45 раз! Начали активно выходить в соседние регионы: в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве и Перми заработали фирменные салоны под торговой маркой «Эстет». Приоритетом развития компании всегда являлось развитие производственных мощностей именно на территории нашей родной Чувашской Республики. С 2011 года началось освоение производственной площадки в поселке Молодежный Цивильского района: модернизировали основной цех и складское хозяйство, построили и запустили стекольный, царговый, погонажный, малярный цеха и цех по производству входных дверей. А в 2017 году запустили производство дверей в селе Красные Четаи.

16 лет для компании – это самый расцвет: имя компании на слуху, даже реклама уже не всегда нужна. В своей работе мы уделяем большое внимание инновациям – непрерывно внедряем новейшие технологии и современные материалы, постоянно увеличиваем линейку выпускаемой продукции.

Сегодня «Эстет» – это 3 международных бренда, более 900 моделей продукции, центральный офис в г. Чебоксары, 2 производственные площадки в двух районах Чувашской Республики, более 1100 сотрудников из 9 районов и 4 городов нашей республики. Мы – крупнейший производитель дверей в регионе, ведущий экспортер дверей в России. С 2019 года ООО «ГК «Эстет» включено в перечень системообразующих организаций Чувашии. Таких результатов мы достигли не только за счет оснащения предприятия современным оборудованием, а во многом благодаря высококвалифицированному персоналу, которому небезразлична судьба компании.

Несмотря ни на какие перипетии судьбы, мы всегда ориентированы на рост объемов производства и повышение уровня оплаты труда сотрудников нашей компании, стараемся обеспечить уровень заработной платы выше среднерыночных: за последние полгода проиндексировали зарплату на 15 процентов.

Зоя Степанова, помощник начальника царгового цеха Группы компаний «Эстет»:

16 лет для компании – это самый расцвет: имя компании на слуху, даже реклама уже не всегда нужна. В своей работе мы уделяем большое внимание инновациям – непрерывно внедряем новейшие технологии и современные материалы, постоянно увеличиваем линейку выпускаемой продукции. Сегодня «Эстет» – это 3 международных бренда, более 900 моделей продукции, центральный офис в г. Чебоксары, 2 производственные площадки в двух районах Чувашской Республики, более 1100 сотрудников из 9 районов и 4 городов нашей республики. Мы – крупнейший производитель дверей в регионе, ведущий экспортер дверей в России. С 2019 года ООО «ГК «Эстет» включено в перечень системообразующих организаций Чувашии. Таких результатов мы достигли не только за счет оснащения предприятия современным оборудованием, а во многом благодаря высококвалифицированному персоналу, которому небезразлична судьба компании. Несмотря ни на какие перипетии судьбы, мы всегда ориентированы на рост объемов производства и повышение уровня оплаты труда сотрудников нашей компании, стараемся обеспечить уровень заработной платы выше среднерыночных: за последние полгода проиндексировали зарплату на 15 процентов. Зоя Степанова, помощник начальника царгового цеха Группы компаний «Эстет»: Я работаю в «Эстете» уже 9 лет. Пришла сюда в 2014 году, было немного боязно, ведь опыта работы на производстве на тот момент не было. Устроилась в стекольный цех, где обучилась изготовлению художественного стекла. Позже перешла в царговый цех, начала с работы оператором вакуумного пресса, а через два года начальник цеха предложил попробовать себя на должности помощника.

Могу смело сказать, что чувствую к себе заботливое отношение, как в семье. На работу нас возит служебный автобус, есть возможность посещения тренажерного зала и бассейна в ФСК «Азамат» в Цивильске. Для детей сотрудников, а у меня их трое, часто организуют всевозможные конкурсы, дарят подарки к Новому году и 1 сентября. Руководство компании всегда внимательно к нашим проблемам, старается помочь: когда я захотела выйти на работу, руководство компании помогло устроить ребёнка в детский сад, когда ему был всего годик, а сама смогла тут же выйти на работу. И я очень этому рада!

Александр Павлов, мастер основного цеха производственной площадки в с. Красные Четаи:

Могу смело сказать, что чувствую к себе заботливое отношение, как в семье. На работу нас возит служебный автобус, есть возможность посещения тренажерного зала и бассейна в ФСК «Азамат» в Цивильске. Для детей сотрудников, а у меня их трое, часто организуют всевозможные конкурсы, дарят подарки к Новому году и 1 сентября. Руководство компании всегда внимательно к нашим проблемам, старается помочь: когда я захотела выйти на работу, руководство компании помогло устроить ребёнка в детский сад, когда ему был всего годик, а сама смогла тут же выйти на работу. И я очень этому рада! Александр Павлов, мастер основного цеха производственной площадки в с. Красные Четаи: Работаю на предприятии практически с момента открытия производства – с начала 2018 года, устроился оператором станков с ЧПУ, тогда для меня это была новая профессия. На производстве всему обучили, показали, как работать на современных станках. Сначала было немного тяжело, но была поддержка и со стороны руководства, и со стороны коллектива. Вначале платили «подъемные», позже, когда руку набил и выработка повысилась, стал получать дополнительные производственные премии. В 2020 году меня перевели на должность мастера цеха. Заработную плату руководство старается держать на достойном уровне, повышение проходит регулярно.

Работать мне нравится, за время работы видел, как развивается цех, как формируется коллектив. У нас работают ребята из Красночетайского района, а также из соседних Шумерлинского и Ядринского районов, потому что на работу и с работы доставляют служебным транспортом либо компенсируют проезд. Постоянно улучшаются условия труда и отдыха: в цеху оборудована комната отдыха, во время перерыва можно поиграть в настольный теннис или дартс, послушать музыку. А еще мне нравится, что мы вместе отмечаем праздники: Новый год, 8 Марта, Масленица, 9 Мая – всё очень душевно проходит.

На летние каникулы многие работники устраивают своих детей к нам на подработку. Мой младший сын работает вместе со мной, пока просто подсобным рабочим. Я рад тому, что сын и рабочую профессию осваивает, и видит, как зарабатываются деньги и как производство работает.

Группа компаний «Эстет» – очень социально ориентированная компания, положительно влияющая на судьбы людей. Причем не только своих сотрудников, но и совершенно незнакомых личностей, выступая спонсором цивильских мужской и детской футбольных команд под одноименными названиями «Эстет», школьного волейбольного клуба в селе Красные Четаи, а также бойцовского клуба ММА «Территория» в Цивильске. Воспитанники последнего, кстати, стабильно показывают высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях.

Антон Григорьев, наладчик по ремонту и обслуживанию оборудования отдела главного механика Группы компаний «Эстет», тренер бойцовского клуба ММА «Территория» г. Цивильск:

Работать мне нравится, за время работы видел, как развивается цех, как формируется коллектив. У нас работают ребята из Красночетайского района, а также из соседних Шумерлинского и Ядринского районов, потому что на работу и с работы доставляют служебным транспортом либо компенсируют проезд. Постоянно улучшаются условия труда и отдыха: в цеху оборудована комната отдыха, во время перерыва можно поиграть в настольный теннис или дартс, послушать музыку. А еще мне нравится, что мы вместе отмечаем праздники: Новый год, 8 Марта, Масленица, 9 Мая – всё очень душевно проходит. На летние каникулы многие работники устраивают своих детей к нам на подработку. Мой младший сын работает вместе со мной, пока просто подсобным рабочим. Я рад тому, что сын и рабочую профессию осваивает, и видит, как зарабатываются деньги и как производство работает. Группа компаний «Эстет» – очень социально ориентированная компания, положительно влияющая на судьбы людей. Причем не только своих сотрудников, но и совершенно незнакомых личностей, выступая спонсором цивильских мужской и детской футбольных команд под одноименными названиями «Эстет», школьного волейбольного клуба в селе Красные Четаи, а также бойцовского клуба ММА «Территория» в Цивильске. Воспитанники последнего, кстати, стабильно показывают высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях. Антон Григорьев, наладчик по ремонту и обслуживанию оборудования отдела главного механика Группы компаний «Эстет», тренер бойцовского клуба ММА «Территория» г. Цивильск: Клуб ММА «Территория» создали два с половиной года назад. Мне предложили стать тренером. Сейчас у нас занимаются две группы: 20 человек взрослых и около 30 детей. За это время многие его участники совершили настоящий рывок в этом виде спорта. К примеру, недавно одна девочка у нас стала серебряным призером России по ММА в Омске, другая заняла 1 место на первенстве России по панкратиону в Уфе, там же еще одна девочка заняла третье место. То есть дети движутся к вершинам, и в этом им помогает «Эстет»: организует поездку, закупает при необходимости новую форму, готовит призы и подарки победителям соревнований. Работать с такой поддержкой интересно и приятно.

Ольга Малофеева, начальник отдела по подбору и развитию персонала Группы компаний «Эстет»: