Социальная помощь в виде субсидии

Социальная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде субсидии предоставляется гражданам в случае, если их расходы на оплату ЖКУ с учетом региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и норм площади жилья превышают 22 % в совокупном доходе семьи.

Право на субсидию имеют пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, собственники жилого помещения и члены жилищного или жилищно-строительного кооператива.



Размер субсидии зависит от состава семьи, дохода семьи, установленной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, фактических платежей за жилищно-коммунальные услуги и регионального стандарта стоимости ЖКУ, применяемого к составу семьи.



С учетом требований законодательства субсидия, предоставляемая гражданам, не может превышать расходы на оплату ЖКУ. При этом у граждан, получающих одновременно льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и субсидию, размер субсидии ограничен фактическими расходами на ЖКУ, уменьшенными на размер льгот.



Размер субсидии исчисляется помесячно при отсутствии у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем за 3 последних года.

В связи с внесенными изменениями в Правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, если заявитель обращается за предоставлением субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в августе 2023 г., то для подсчета совокупного дохода семьи будут учитываться доходы за период с января по июнь 2023 г.



Субсидию можно оформить в удобное для граждан время и без очереди, не выходя из дома, в электронной форме через портал государственных услуг. Для этого необходимо в личном кабинете подать заявление с приложением копий документов, необходимых для назначения субсидии. Специалисты отдела оперативно примут решение, о чем заявитель будет уведомлен.

Граждане также могут обратиться в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, который находится по адресу: г. Шумерля, ул. Ленина, д. 2.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.