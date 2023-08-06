Меньше печали и больше радости

Шумерлинка Елизавета Ивина в середине июля приняла участие в Международном конкурсе-фестивале «Радуга над Витебском» в Белоруссии и вернулась оттуда с дипломом I степени в номинации «Вокально-хоровое творчество». Она стала лучшей в сольном исполнении народного вокала среди исполнителей 26 лет и старше. Конкурс-фестиваль ежегодно проходит в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Е.П. Ивина родилась в деревне Лапракассы Ядринского района. Однако жизнь её сложилась так, что в четыре года девочка оказалась с тетей в Кургане, а там – в интернате. После окончания 8 классов она выучилась на швею и проработала на фабрике 10 лет. Затем трудилась на курганском машиностроительном заводе штамповщицей и более 20 лет – машинистом на теплоэлектроцентрали. В тяжелые годы занималась торговлей, была вольнонаемным сотрудником МВД Кургана.



Вместе с мужем они вырастили и воспитали дочь и сына. В 2005 году ей пришлось пройти через серьезные испытания. Трагически погиб сын, вскоре не стало и мужа. Выкарабкаться ей тогда помогло появление на свет внука.



У Елизаветы Петровны начались проблемы со здоровьем, и как-то врач посоветовал ей перебраться на юга. И Елизавета Ивина действительно сменила место жительства. Но перебралась она не на юга, а в Чувашию, и обосновалась в Шумерле. Толчком к тому стал интерес к своей родословной, к своим корням. «Каждый человек должен знать правду о своей жизни, хоть и печальную, любую, но правду», — говорит Елизавета Петровна. Женщина написала письмо в родные края и получила ответ от местной библиотекарши, которая заочно познакомила её со всей роднёй, и зародилась мысль посетить родных.



Однажды в поезде при поездке в Москву женщина познакомилась с жительницами Канаша и в ходе беседы озвучила свое намерение побывать в Чувашии. Оказалось, у одной из попутчиц сестра проживает в Шумерле и сможет её встретить. Вскоре был куплен билет и на шумерлинском вокзале её встречала Нина. «Так совершенно чужой человек меня встретил и приютил на время», — вспоминает Елизавета Петровна. Она съездила в родную деревню, встретилась со сводными сестрами, наладила связь с родней. И как-то заметила, что давление в норме, вроде бы, проблемы со здоровьем не беспокоят. Задумалась: «А может остаться?» И осталась. Шумерлинская подруга Нина поддержала, помогла с выбором квартиры. Жильцы дома со временем выделили ей придомовой участок для выращивания овощей.



Что касается социальной жизни, то первым делом Елизавета Петровна записалась в народный хор ветеранов «Русская душа» при ДК «Восход». Это увлечение началось еще в Кургане: с выходом на заслуженный отдых она выступала с хоровым коллективом на различных мероприятиях. Свое увлечение Елизавета Ивина передала и внуку Олегу, повела его в детскую фольклорную студию «Потеха». Сегодня Олег учится в Челябинского музыкальном училище.



Если раньше бабушка водила внука на занятия, то сейчас он находит для бабушки различные конкурсы исполнительского мастерства в сети Интернет. Елизавета Петровна старается откликаться на все конкурсы, где одобряют их заявку. В основном, отправляют заявки в северные города. За последние четыре года она выступила на сценах Тюмени, Челябинска, Кургана, Тобольска, Витебска как сольным исполнителем, так и с коллективами.



Особенно удачным стал для любительницы народного творчества этот год. В феврале Е.П. Ивина вернулась из Тобольска с победой. На V Международном конкурсе исполнительского мастерства «Голос будущего», руководителем которого является участник шоу «Голос», белорусский музыкант Петр Ялфимов, она выступила с песней в народном стиле «Был бы хлеб, была б картошка», в номинации «Вне эстрадного жанра» стала дипломантом III степени. Рассказывая об очередной победе в «Радуге над Витебском», Елизавета Петровна сообщает, что в октябре их с внуком ждет еще один конкурс в Екатеринбурге, заявка на который уже одобрена.



Елизавета Ивина с радостью отмечает, что под руководством Татьяны Владимировны Вишневской начал выезжать на различные конкурсы и народный хор ветеранов «Русская душа». В июне коллектив принял участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе, посвящённом 110-летию со дня рождения композитора Ф.М. Лукина, и стал обладателем кубка и диплома лауреата III степени. Расходы на поездку ветеранам возместил индивидуальный предприниматель Игорь Кирюшин, чему участница хора была невероятно рада.



Как говорит Елизавета Петровна, у неё каждая копейка на счету. Ведь любая дальняя поездка на конкурс требует немалых затрат. «Я не гонюсь за новым ремонтом, за внешними благами. Пенсию коплю на поездки, — говорит исполнительница народных песен. — Мне уже пошел седьмой десяток. Благодаря выступлениям в моей жизни меньше печали и больше радости. Так я забываю обо всем плохом, что случилось в моей жизни. Выступления – это еще и повод увидеть другой город, познакомиться и пообщаться с новыми людьми».



В квартире Елизаветы Петровны есть так называемая стена успеха, где размещены фотографии с различных конкурсов и выступлений, и уголок достижений, где хранятся дипломы и медали. Среди них – 2 медали, удостоверяющие участие в республиканском конкурсе «Я – женщина». Е.П. Ивина второй год подряд принимает в нем участие. «В свои 70 лет иду на конкурсе по ковровой дорожке среди молодежи и думаю, какая я все-таки молодец», — смеется собеседница.

Марина Ветликова.