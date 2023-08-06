Изменилась форма налогового уведомления

С 1 июля вступил в силу приказ ФНС России от 28.04.2023 г. № ЕД-7-21/292@, который внес

изменения в форму налогового уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц.

Из налогового уведомления исключена информация о возможности получения на сайте ФНС России платежных реквизитов налогового органа. Данное нововведение связано с тем, что теперь в налоговом уведомлении указываются сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа. Подробнее о реквизитах для оплаты можно узнать на промостранице сайта ФНС России «Единый налоговый счет».



Также нормативным документом предусмотрено внесение сведений о том, что налоговое уведомление передано через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в случае применения такого способа передачи налогового уведомления в соответствии с п. 1.2 ст. 21, п. 9 ст. 31, п. 4 ст. 52 Налогового кодекса РФ.



Получение через ЕПГУ налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности по имущественным налогам и НДФЛ возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ; налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.



Отдел оказания госуслуг Управления ФНС по Чувашии.