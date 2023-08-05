В Чувашии впервые можно будет проголосовать онлайн

В связи с многочисленными вопросами, поступающими в адрес организаторов выборов, Избирательная комиссия Чувашской Республики дает подробные разъяснения о применении дистанционного электронного голосования.

Какие выборы пройдут в сентябре текущего года и кто сможет принять в них участие?

В единый день голосования 10 сентября 2023 года по всей стране пройдут избирательные кампании различного уровня. В Чувашской Республике – повторные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в Чувашской Республике (Собрания депутатов муниципальных образований республики).

Важно: в этих выборах смогут принять участие только те избиратели, которые зарегистрированы по месту жительства на территории соответствующих одномандатных избирательных округов. Так, выборы пройдут в Алатыре (округ № 11), Аликовском (округ № 14), Козловском (округ № 11), Мариинско-Посадском (округ № 11), Моргаушском (округа № 13, № 14), Урмарском (округа № 4, № 5, № 16), Чебоксарском (округа № 4, № 13, № 21), Ядринском (округа № 17, № 20) и Янтиковском (округ № 8) муниципальных округах республики.

Голосование в Чувашии будет осуществляться в течение нескольких дней подряд. Так, избиратели упомянутых округов смогут проголосовать в любой из трех дней: 8, 9 или 10 сентября. Избирательные участки, как и прежде, будут работать с 8.00 до 20.00 часов.



В этом году в Чувашии впервые будет применено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Что это такое?

Дистанционное электронное голосование – это голосование без использования бумажного бюллетеня. Оно проводится с помощью специального портала ДЭГ vybory.gov.ru.

Дистанционное электронное голосование не заменяет традиционную форму голосования – на избирательном участке. ДЭГ – это, прежде всего, дополнительная форма голосования, направленная на тех избирателей, которые хотят голосовать без посещения участков, в том месте, где они окажутся в дни голосования. Для этого им нужен будет только доступ в интернет.

Каждый избиратель самостоятельно решает, какой формой воспользоваться, с использованием ДЭГ или голосованием на избирательном участке.



Что нужно сделать избирателю, чтобы проголосовать с помощью ДЭГ?

Для участия в дистанционном электронном голосовании у избирателя должна быть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Если ее нет, то необходимо завести и подтвердить. Это можно сделать в банках, в том числе онлайн, в МФЦ, в местных администрациях.

Если с учетной записью все в порядке, то необходимо подать заявление об участии в ДЭГ через портал «Госуслуги». Прием заявлений начался 24 июля и продлится по 4 сентября включительно. Затем в личный кабинет на портале придет уведомление с результатом рассмотрения заявления. Если результат будет «Учтено ЦИК России» — значит, ваш статус участника ДЭГ подтвержден. В таком случаем остается дождаться дня голосования и принять в нем участие.

Обращаем внимание, что при этом должен быть устойчивый интернет. Если с ним есть проблемы, то они могут повлиять как на процедуру подачи заявления, так и на саму процедуру голосования.

Важно: на портале госуслуг у избирателя должны быть актуальные данные (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, а также номер телефона и адрес электронной почты).



Как узнать на портале, что избиратель может голосовать на предстоящих выборах?

Если на главной странице аккаунта избирателя есть доступ в раздел «Мои выборы» и там есть информация о выборах, значит, избиратель сможет проголосовать, в том числе дистанционно. Если раздел «Мои выборы» недоступен, то необходимо актуализировать данные учетной записи, после чего через 2-3 дня раздел станет актуальным.

Если данные учетной записи актуальны, а раздел «Мои выборы» недоступен, то избирателю следует обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту жительства для уточнения данных в ГАС «Выборы».



Что делать, если в день голосования у избирателя возникнут неполадки с интернетом?

Если в день голосования все-таки возникла непредвиденная ситуация с интернет-подключением, то избирателю рекомендуется попробовать восстановить его сначала самостоятельно (перезагрузить роутер, обновить интернет-страницу, обратиться к обслуживающему оператору). Можно воспользоваться любым местом, имеющим доступ в интернет (например, у родственников, друзей). Если ничего из этого не поможет, то избирателям будет предоставлена возможность проголосовать в специальных местах, имеющих доступ в интернет. В каждом из 9-ти муниципальных образований, где пройдут выборы, планируется создать по одному такому центру доступа.



Если обстоятельства изменились, может ли избиратель отозвать ранее поданное заявление об участии в ДЭГ?

Да, избиратель может отозвать свое заявление. Сделать это можно через портал госуслуг в установленные сроки — до 24.00 часов 4 сентября.



Если избиратель подал заявление на участие в ДЭГ, может ли он прийти на свой избирательный участок и проголосовать с бумажным бюллетенем?

Нет, это недопустимо. Если избирателя включили в список участников ДЭГ, то он исключается из списка избирателей по месту жительства и уже не сможет проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. Более того, двойное голосование преследуется по закону.



Применение ДЭГ порождает множество вопросов, связанных с наблюдением. Будет ли оно осуществляться? Если да, то каким образом?

Наблюдение за ходом дистанционного электронного голосования в дни голосования доступно всем желающим на портале наблюдения за ДЭГ. На портале есть ресурс, который отображает в режиме реального времени информацию о том, сколько избирателей заявилось для участия в дистанционном голосовании, сколько из них получили бюллетени и сколько из них проголосовали с помощью ДЭГ.

Также наблюдателей за ДЭГ могут назначить политическая партия либо ее структурное подразделение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата или зарегистрированный список кандидатов, сам зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, а также субъект общественного контроля, имеющий право назначения наблюдателей.



Какая именно информация будет доступна для наблюдателей за ДЭГ?

Наблюдателю за дистанционным электронным голосованием, имеющему подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, с помощью специального программного обеспечения на портале наблюдения за ДЭГ по соответствующим выборам, референдуму обеспечивается возможность получения цепочек блоков информации распределенной базы данных ПТК ДЭГ, содержащей результаты волеизъявления участников ДЭГ и данные об итогах дистанционного электронного голосования, контроля неизменности и сохранности результатов волеизъявления участников ДЭГ и контроля достоверности установления итогов дистанционного электронного голосования.



Один из главных принципов проведения выборов — тайна голосования. Как она обеспечивается в случае применения ДЭГ?

Сначала система подтверждает, что избиратель обладает активным избирательным правом. Для этого избиратель должен ввести код для подтверждения личности. После этого участник ДЭГ направляется в анонимную зону, где ему предоставляется доступ к избирательному бюллетеню.

Бюллетень обезличенный и никто не может связать его с избирателем.

В момент голосования система знает уникальный код избирателя, но не может сопоставить его с данными избирателя.

При голосовании волеизъявление избирателя зашифровывается на его личном устройстве и уже в зашифрованном виде передается в систему.

Все действия участника ДЭГ с электронным бюллетенем (получение доступа, заполнение, отправка) учитываются в системе отдельными блоками с использованием блокчейн-технологии.



Можно ли испортить избирательный бюллетень?

Испортить электронный бюллетень невозможно.



В чем преимущества ДЭГ?

Главные преимущества дистанционного электронного голосования: удобство (в дни голосования можно получить бюллетень и заполнить в удобное для вас время по месту нахождения), безопасность (ваш голос будет защищен и надежно сохранен), простота (процесс голосования интуитивно понятен и несложен) и прозрачность (можно убедиться, что ваш голос учтен).

Следите за информацией о ДЭГ на официальном сайте Избирательной комиссии Чувашской Республики, а также на портале дистанционного электронного голосования ЦИК России vybory.gov.ru.