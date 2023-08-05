С 1 августа более 72 тысяч пенсионеров Чувашии получат прибавку к пенсии. Она положена получателям страховых пенсий, которые осуществляли трудовую деятельность в 2022 году.

Размер прибавки к пенсии носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от суммы страховых взносов, начисленных работодателем за пенсионера в прошлом году. Они, в свою очередь, привязаны к размеру зарплаты.



Августовский перерасчет пенсий носит беззаявительный характер, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены по стандартному графику. Также в беззаявительном порядке с 1 августа произведена корректировка накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Перерасчет происходит с учетом результатов инвестирования средств пенсионных накоплений или суммы поступлений, которые не были учтены ранее при назначении выплат.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.