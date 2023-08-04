Пять причин посетить фестиваль

9 августа в Ишлеях пройдет республиканский фестиваль чувашской национальной кухни «Вкусы Чувашии». О том, что интересного готовит фестиваль и почему его должен посетить каждый, поговорим с председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым.

– Валерий Михайлович, расскажите о фестивале, его участниках, с какой целью он проводится?

– Республиканский фестиваль «Вкусы Чувашии» проводится впервые в Чебоксарском округе и, уверен, будет интересен всем, кто любит чувашскую национальную кухню. Какай-шюрбе, чакат, хуплу, пюремеч… эти и другие любимые чувашские блюда на нашем фестивале представят кооперативные организации Чувашпотребсоюза практически из всех округов республики. Каждая хозяйка, безусловно, готовит по-своему, но есть традиционные, проверенные десятилетиями, классические рецепты, которые бережно сохранились до наших дней.

Первые и вторые блюда из мяса, рыбы, картофеля, кондитерские, кулинарные изделия в исполнении мастеров-кулинаров можно будет увидеть в специальных шатрах на выставке и поинтересоваться у профессионалов рецептами приготовления. Свои экспозиции представят около 20 участников, которые готовят для всех гостей, зрителей свои яркие презентации.

– Что интересного готовят организаторы для гостей?

– Из активностей: во-первых, это выставка национальной чувашской кухни, во-вторых, дегустация продукции, в-третьих, запланированы мастер-классы для взрослых и детей. Четвертое – вас ждут выступления местных и популярных чувашских артистов, пятое – выставка декоративной продукции хлебопеков, дефиле, фотозона и еще много чего интересного, полезного, вкусного для всех возрастов.

Организаторы фестиваля– министерство экономического развития Чувашской Республики, республиканский бизнес- инкубатор, Чувашпотребсоюз, Союз женщин Чувашской Республики и администрация Чебоксарского муниципального округа. Он проводится с целью популяризации чувашской национальной кухни, сохранения кулинарных традиций, развития гастротуризма. Внутренний туризм в нашей стране переживает небывалый всплеск и гостям республики, уверен, также интересно познакомиться с местной кухней, ее вкусовым разнообразием.

Приглашаю всех на фестиваль 9 августа в село Ишлеи в парк Победы, начало в 16.00. Будет много интересных гостей и ярких моментов!