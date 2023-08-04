Очередной футбольный трофей ФК «Связной Альянс-ШЗСА»

29 июля в Новочебоксарске состоялся Суперкубок Чувашии по футболу среди команд ФК «Спартак-Ядринмолоко» (Ядрин) и ФК «Связной Альянс-ШЗСА (Шумерля-Порецкое). Несмотря на непогоду с проливным дождём и градом, уже в первом тайме наша команда одержала победу и довела её до последней минуты, закончив матч со счётом 3:0 в свою пользу.

Поздравляем команду, ее главного тренера Алексея Селезнева и весь руководящий состав команды с бесспорной победой и завоеванием суперкубка!



А впереди — игры чемпионата Чувашской Республики по футболу сезона 2023 года. Первая домашняя игра состоится 6 августа на стадионе «Труд» с новочебоксарским «Спутником». А 12 августа на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах ждет финал Кубка Чувашской Республики по футболу, соперником нашей команды станет «БоМиК» из Цивильска. Болеем за наших!

А. Железин.