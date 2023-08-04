Забыт и заброшен

Первое относится к имени полководца, героя Великой Отечественной войны, маршала Советского союза Георгия Константиновича Жукова. Второе – к состоянию участка улицы, носящей его имя.

Взрослые шумерлинцы хорошо знают, в честь кого названа одна из центральных улиц нашего города. А юное поколение? Приезжие? На аншлагах домов чаще можно видеть просто «улица Жукова». Какой такой Жуков? Рома – эстрадная звезда 80-х? Или, может, Сергей из поп-группы «Руки вверх»? Или Александр — современный российский политик? Иногда встречается написание (и этим грешат даже в официальных документах местные органы власти) «ул. М. Жукова». Тут, как понимаете, вариантов намного больше: от Михаила до Милентия…



Между тем изначально была улица имени Маршала Жукова Г.К. Именно так в марте 1989 года переименовали улицу Жданова. С годами исчезли и «имени», и инициалы. А теперь и вовсе лишили маршальского звания. Вообще, непонятно, как, кем и зачем вдруг стали обрезаться наименования. Вроде современные технологии позволяют играть шрифтами и их размерами, чтобы сделать как надо, но… Вот и парк, который по проекту носит название имени 50-летия пионерской организации, сразу же, как только установили входные арки, лишился «имени».



По забытому вроде всё. Теперь о заброшенном. А конкретно об обочине тротуара по нечетной стороне на участке улицы Маршала Жукова от Интернациональной до Щербакова. Оживленное, кстати, место – тут и школа, и военкомат, и магазинчики с парикмахерскими, и дорога на рынок. Площадку перед военкоматом усилиями ветеранской общественной организации привели в порядок, подарив городу уютный скверик, высадили цветы, аллею памяти участников СВО. А вот на подходе, между хлебным и фруктовым киосками, просто джунгли. Полынь, лопухи и лебеда уже с человеческий рост, напирает на тротуар, разрастается американский клен. В то время как иные газоны коммунальщиками скашиваются по несколько раз за лето практически под корень (что, кстати, не есть хорошо), здесь, в буйстве зелени — пристанище мусора и по совместительству общественный туалет. Практически в центре города. А ведь вполне можно облагородить этот участок, например, по проекту инициативного бюджетирования или по программе «Городская среда», разбив мини-сквер. И даже клены не корчевать, а просто придать форму кронам, чтобы они давали тень. Установить декоративный заборчик, пару лавочек с урнами или обойтись без них, разбить небольшие клумбы, а старый забор примыкающего частного участка спрятать за конструкцией-баннером, на котором можно разместить информацию исторической, патриотической, образовательной, да любой другой тематики. Или отдать на откуп местным молодым художникам стрит-арта. Всяко будет лучше, чем сейчас.

Когда верстался номер: после полудня четверга аккурат на этом участке рабочий косил траву на придорожной полосе, но заросли у тротуара оставались на тот момент нетронутыми.

Наталья Игнатьева.