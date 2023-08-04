Внесены изменения в Указ Главы Чувашской Республики в части регулирования охоты

Нормативный правовой документ предусматривает разделение территории Чувашской Республики на 2 охотзоны по округам, в которых будут устанавливаться различные сроки весенней охоты на пернатую дичь в охотничьих угодьях.

Согласно изменениям, весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в следующие сроки:

а) на гусей из укрытия с чучелами, и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком, селезней уток из укрытия с подсадной уткой, и (или) чучелами, и (или) манком: в зоне № 1 – с 11 апреля в течение 10 календарных дней; в зоне № 2 – с 15 апреля в течение 10 календарных дней;

б) на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге – с 18 апреля в течение 10 календарных дней для обеих зон.

Также, переносится начало срока осенней охоты на пернатую дичь с третьей субботы августа на четвертую субботу августа. Предусмотренные Указом сроки охоты являются оптимальными и направлены на обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих ресурсов, сохранения их биологического разнообразия на территории всех муниципальных округов Чувашской Республики. Планируемые ограничения охоты в охотничьих угодьях Чувашской Республики согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, Прокуратурой Чувашской Республики и региональными органами исполнительной власти.

Указ вступает в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать по 16 июня 2026 года.

Источник: Минприроды Чувашии