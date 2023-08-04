Автоклуб начал гастрольную деятельность

На прошлой неделе в Юманайском СДК работники клубно-досуговых учреждений Шумерлинского муниципального округа приняли участие в мастер-классе по эксплуатации передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба). Автоклуб поступил в ИРЦК недавно в рамках национального проекта «Культура» и позволил значительно расширить возможности культурно-досуговой работы в сельской местности.



Одним из первых пунктов, которые посетил «дом культуры на колёсах», стала деревня Чертоганы — 28 июля творческая бригада в составе сотрудников клубно-досуговых учреждений и самодеятельных артистов муниципального округа Михаила Тихонова, Ирины Кушниренко, Владимира Тимофеева, Александра Иванова, вокального коллектива «Рябинушка» Торханского СДК представила сельчанам концертную программу.



Приезд гостей стал ярким событием для жителей деревни. Они тепло приняли артистов, подпевали им и благодарили за создание хорошего настроения.



Источник: ИРЦК Шумерлинского МО.