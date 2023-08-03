Республиканские соревнования по велоспорту прошли на родине олимпийского чемпиона

Шумерлинская земля богата талантливыми, известными людьми и одним из них является заслуженный мастер спорта СССР по велосипедному спорту, чемпион мира, олимпийский чемпион Валерий Ярды.

1 августа на малой родине спортсмена, в Бреняшах, состоялся митинг, посвящённый дню его памяти. В нем приняли участие односельчане и родственники легендарного земляка, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, глава Шумерлинского МО Лев Рафинов, руководство Торханского ТО и представители спортивной общественности республики. В воспоминаниях о Валерии Ярды звучало множество тёплых слов. Выступавшие с гордостью рассказывали о его достижениях, о том, что он является примером для подрастающего поколения. В адрес руководства округа и активистов звучали слова благодарности за увековечение его памяти, за ежегодное проведение соревнований в честь выдающегося земляка.



В знак глубокого уважения к бюсту олимпийского чемпиона были возложены цветы, а затем участники мероприятия направились на стадион «Çавал» на торжественное открытие Кубка Чувашии, республиканских соревнований и первенства Шумерлинского МО по велосипедному спорту памяти Валерия Ярды. Мероприятия проходили в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России».



На соревнования прибыли сильнейшие велосипедисты со всей республики. Им предстояло проверить свои силы в дисциплине «шоссе — индивидуальная гонка на время».

В церемонии открытия спортивного праздника приняли участие депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, президент федерации велосипедного спорта по Чувашской Республике Иван Аверьянов, председатель совета ветеранов спорта Чувашии Василий Шоркин, глава Шумерлинского МО Лев Рафинов, исполнительный секретарь Шумерлинского районного местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бородавина, начальник Торханского ТО Алина Сергеева, директор спортивной школы им. В. Ярды Алина Васильева, кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту Лев Сымулов, зав. сектором физкультуры, спорта и молодежной политики Шумерлинского МО Николай Чангайкин, главный судья и главный секретарь соревнований Николай Унегеров и Александр Савинов. Они отметили важность проведения подобных соревнований, пожелали ребятам ставить перед собой цели, достигать определенных высот и, конечно же, успешных стартов.



Украшением спортивного мероприятия стало яркое выступление воспитанников секции спортивной аэробики под руководством тренера-преподавателя Дмитрия Комарова.

В соревнованиях приняли участие порядка 120 спортсменов спортивных школ, клубов и других спортивных организаций республики. В зависимости от возрастной категории юноши, девушки и юниорки преодолевали дистанции 3, 5, 10 и 15 км. Их главными болельщиками были тренеры, вдохновлявшие на успех, подсказывавшие правильную тактику езды, и родители, уверенные, что их ребенок однозначно достоин победы.



Также в соревнованиях принимали участие мужчины и женщины. За их плечами уже есть немалый опыт, но предстартового волнения это не отменяло.

Победители и призеры были награждены дипломами и медалями Минспорта Чувашии и администрации Шумерлинского МО. Денежные призы вручал спонсор — кандидат в мастера спорта по велогонкам Лев Сымулов.



Наряду с велогонщиками из других муниципалитетов успехов достигли и шумерлинские спортсмены. Так, среди женщин успешно выступили Ванесса Васина и Алина Малова, одержавшие победу в номинации «Чемпион года по велоспорту». Еще в двух номинациях отличились учащиеся Торханской спортивной школы им. В. Ярды: в номинации «Будущий олимпийский чемпион» призером стал Артем Тулпанов, в номинации «Самый активный участник» — Анастасия Ефимова. Им были вручены дипломы и призы от местного отделения партии «Единая Россия».

Татьяна Александрова.







