Жители Поволжья назвали плюсы и минусы работы в подростковом возрасте

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие плюсы и минусы видят жители регионов Поволжья в трудоустройстве

до совершеннолетия.

Среди преимуществ того, чтобы получить первую работу в возрасте до 18 лет, 73 % жителей Поволжья назвали самостоятельность, 67 % — появление собственного заработка, 65 % — повышение ответственности. Лишь 3 % жителей округа не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков.

В то же время 11 % опрошенных согласны с тем, что в получении первой работы до 18 лет нет никаких недостатков. Среди остальных 63 % полагают, что работу в таком возрасте тяжело совмещать с учебой и нет возможности выбрать свое расписание, 53 % уверены, что работодатели часто обманывают подростков, потому что это легко сделать. 49 % считают недостатком слишком низкий заработок несовершеннолетних. 33 % опрошенных отметили негативное влияние на учебу. Кроме того, 29 % полагают, что работа может быть опасна.

Большинство соискателей из регионов ПФО считают, что работа помогает подросткам стать ответственнее и самостоятельнее (по 84 %), а также получить навык общения с людьми (74 %). Кроме того, трудоустройство до 18 лет помогает развить такие навыки, как работа в команде (45 %), финансовая грамотность (по мнению 52 % опрошенных), работа в условиях многозадачности (28 %) и навык тайм-менеджмента (26 %).

А. Осипова.