В Чувашии расчищают улицы от упавших в непогоду деревьев

После непогоды минувших выходных соцсети наполнились сообщениями о пострадавших от ветра деревьях.

Во всех случаях после сигнала ЦУР оперативно сработали исполнители. Деревья спилили, а мусор убрали.

Всего с минувших выходных сотрудники ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали больше полусотни сообщений о поваленных деревьях, а также несколько десятков обращений о необходимости вырубить сухие и больные экземпляры и спилить мешающие ветки. Каждый такой сигнал принят в работу исполнителями.

чувашинформ.рф