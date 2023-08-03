С 3 по 6 августа 2023 года в Чувашии пройдет фестиваль военно-исторических клубов и поисковых отрядов «На Сурском рубеже», посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Участники фестиваля в условиях автономного полевого лагеря в течение 4 дней будут проходить различные образовательные мероприятия, включая реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны, мастер-классы по исторической, поисковой и военно-прикладной тематике.

Мероприятие пройдет на территории Ядринского муниципального округа, рядом с селом Ильина Гора, где сохранились фрагменты сооружений Сурского оборонительного рубежа.

Как отмечает начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов, форум соберет более 200 поисковиков из разных уголков России, которых объединяет общая цель — сохранить и передать наследие прошлого поколениям будущего. Общие усилия помогут сохранить память о тех, кто подарил мирное небо над головой.

чувашинформ.рф