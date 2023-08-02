Утверждены лимит и квоты добычи лося и косули

Главой Чувашии Олегом Николаевым подписан указ о лимите и квотах добычи лося и косули сибирской на территории республики. Указ действует в период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года.

Указом устанавливается лимит и квоты добычи лося и косули сибирской, которые определены на основе учетных данных зимних маршрутных учетов, проведенных Минприроды Чувашии и охотпользователями в январе–марте 2023 года.

На территории Чувашской Республики в сезоне охоты 2023—2024 годов запланированы следующие объемы изъятия: лось – 102 особи, косуля сибирская – 62 особи.

«В связи с тем, что в последние годы в республике отмечается прирост численности лося и косули сибирской, утвержденный лимит добычи не приведет к нарушению экологического равновесия как в целом на территории республики, так и в биоценозах тех охотничьих угодий, в которых будет производиться их добыча», — прокомментировал указ министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов.

Материалы, обосновывающие лимит и квоты добычи лося и косули сибирской, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Напомним, ранее утвержденный лимит и квоты добычи лося и косули сибирской получили положительное заключение государственной экологической экспертизы и в установленном порядке согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Минприроды Чувашии.