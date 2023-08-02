Спрос на специалистов из сферы торговли вырос

Доля розничной торговли в структуре спроса страны составила в июне текущего года 11 %, заняв 6 место (из 26) по уровню востребованности со стороны работодателей. При этом темпы роста таких предложений не снижаются даже в летний сезон – за последний месяц компании опубликовали более 250 тысяч вакансий для работников из сферы розницы, а число предложений в июне 2023 года по сравнению с 2022-м выросло на 59 % в целом по России и на 53 % — в регионах Приволжского федерального округа.



По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», лидерами среди розничных сетей и ретейлеров по количеству открытых вакансий в отрасли розничной торговли стали «Пятёрочка», «Магнит», «Ozon», «Fix price», «Лента», «DNS», «Перекрёсток», «Дикси», «Детский мир» и «ВкусВилл». В топ-20 также вошли «Мясницкий ряд», «Бристоль», «Спортмастер», «ЭФКО», «Ашан», «Самокат», «Мэлон Фэшн Груп», «Lamoda», «Мираторг» и «Глория джинс».



«Рынок труда становится более напряжённым, особенно для массовых ролей и рабочих специальностей. Ожидать изменений к лучшему пока не приходится, людей в рознице больше не становится. Напротив, начиная с марта текущего года динамика резюме по сравнению с показателями 2022 года демонстрирует отрицательные значения. Так, например, в апреле 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) число резюме в сфере розничной торговли снизилось на 11 %, в мае – на 17 % (в сравнении с маем 2022-го), а в июне уже на 21 % (в сравнении с июнем 2022-го). Разрыв между ожиданиями работодателей и предложением от кандидатов прогрессирует. Индикатором ситуации на рынке служит hh.индекс, который в июне этого года достиг рекордно низкого показателя – 1,8 резюме на вакансию (в июне 2022 года – 3,5 резюме на место). В связи с ростом конкуренции за персонал в отрасли растут и зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат в розничной торговле составлял 33-59,8 тыс. рублей, а уже в первом полугодии 2023 года 34,7-63,2 тыс. рублей», — комментирует Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.



Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – на них приходится 66 % вакансий из сферы розничной торговли. В среднем по стране диапазон зарплат таких специалистов составляет 31 400 — 51 724 руб. 12 % предложений приходится на администраторов магазина и администраторов торгового зала (36 206 — 53 891 руб.). Третье место по популярности занимают директора магазинов и сетей магазинов – 9 % вакансий от общего числа предложений в рознице (50 000 — 80 460 руб.). В топ-5 востребованных специальностей также вошли мерчандайзер (7 % и зарплатный диапазон 31 034 — 51 724 руб.) и товаровед (4 % вакансий и 36 782 — 52 900 руб.).



При этом в половине случаев компании ищут кандидатов без опыта работы, в 42 % предложений необходим опыт от 1 до 3 лет, а более 3 лет – только в 8 % вакансий. Предлагаемая зарплата для сотрудников розницы напрямую зависит от рабочего стажа.



Пресс-служба hh.ru Поволжье.