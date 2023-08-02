На базе Ледового дворца «Чебоксары Арена» в столице Чувашии прошла пресс-конференция, посвященная старту этапа детского Кубка России по шахматам.

На вопросы представителей средств массовой информации ответили депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета соревнований Анатолий Аксаков, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, член Наблюдательного совета ФШР, издатель журнала «64 — Шахматное обозрение» Игорь Бурштейн, председатель Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник, генеральный директор ОАО «Акконд» Валерий Иванов.

В свое приветственном слове министр спорта Чувашии Василий Петров отметил, что в республике уделяется большое внимание развитию шахматного спорта, славные традиции которого заложил первый чемпион страны по шахматам из Чувашии, международный мастер, основатель шахматного клуба в городе Чебоксары Владимир Дмитриевич Сергиевский. Благодаря ему город Чебоксары по праву можно назвать шахматной колыбелью Чувашии. Именно здесь зародилось шахматное движение, которое постепенно разрослось по всей республике.

Нынешнее поколение достойно продолжает славные спортивные традиции. На сегодняшний день в республике 4 спортсмена имеют международное звание «Мастер ФИДЕ». Активно развивается проект «Шахматы в школу», охвативший уже более 90 школ республики с общим охватом порядка 10 тысяч школьников. А общее число занимающихся составляет более 13 тысяч детей и взрослых, и с каждым годом это число увеличивается. При ведущих вузах Чувашии открыты шахматные школы имени международных гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина. Все это дает свои результаты – спортсмены Чувашии составляют достойную конкуренцию представителям других регионов.

«Чувашия обладает большим опытом проведения крупных спортивных соревнований по шахматам. В разные годы республика принимала Мемориал Сергиевского, Спартакиаду учащихся России, этап чемпионата России. А в прошлом году в Чебоксарах прошли Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин, получившие высокие оценки шахматного сообщества. Кроме того, благодаря соревнованиям возрос интерес к этому виду спорта среди молодежи. Этот опыт мы перенесем на ближайшие состязания. С завтрашнего дня в стенах Ледового дворца «Чебоксары Арена» начнутся соревнования этапа детского Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Наша республика впервые принимает соревнования такого формата», — сказал министр спорта Чувашии Василий Петров.

Впечатляет и количество участников – порядка 500 юных шахматистов из 46 регионов страны. Это говорит популярности шахмат как в России, так и Чувашии. В эти две недели спортивную честь нашей республики будут защищать почти 200 ребят.

Соревнования входят в серию региональных российских турниров, имеющих статус этапов Детского Кубка России по шахматам, которые проходят в течение года в разных регионах страны (свыше 50 соревнований). Спортсмены в течение года имеют право принять участие в неограниченном количестве этапов Детского Кубка России. Итоги соревнований подводятся по результатам финального этапа, который будет проходить с 5 по 13 декабря в Ярославской области.

«Я хотел бы поблагодарить Федерацию шахмат России за оказанное доверие в проведении данных соревнований. Уверен, они пройдут на высоком организационном уровне и дадут новый импульс развитию шахмат в республике и пополнят ряды поклонников этой интеллектуальной игры.

Приглашаю всех жителей Чувашии поболеть за спортсменов и принять участие в насыщенной околоспортивной программе! Шахматы – это уникальный вид спорта, который учит думать на несколько ходов вперед, учит стратегии. Все это несомненно пригодится как за шахматной доской, так и в жизни!» — резюмировал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Одним из вопросов, адресованных Председателю Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову, был вопрос о проделанной работе по подготовке к этим ответственным соревнованиям.

«Благодаря проведенным в прошлом году Суперфиналам чемпионатов России по шахматам интерес к этому виду спорта в республике значительно вырос. Благодарю за это Главу Чувашии и министра спорта и профильную региональную федерацию. В этом году мы проводим всероссийские детские соревнования, и я уверен, они пройдут на высоком организационном уровне и запомнятся юным спортсменам со всей страны», — сказал Анатолий Аксаков и высказал еще одно предложение о проведении в следующем году в столице Чувашии финала детского Кубка России по шахматам.

«Логичным продолжением суперфиналов стали сегодняшние соревнования. В прошлом году здесь были суперзвезды мировых шахмат, а уже завтра за шахматные доски сядет наш резерв – дети и молодежь. Уверен, что все будет на высоком уровне, потому что люди, которые организовывают мероприятия в Чувашии, вкладывают свою душу, все свое умение, старание. Поэтому получаются знаковые мероприятия с большим количеством участников», — отметил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Особенностью чебоксарского этапа турнира является то, что победитель в каждой возрастной группе кроме основного трофея получит в подарок специальный приз от титульного партнера турнира – кондитерской фабрики «Акконд» — шоколадный кубок.

По традиции будет организована культурно-досуговая программа. Кроме того, запланирована насыщенная дополнительная программа, предусматривающая проведение серии образовательных семинаров и мастер-классов от ведущих шахматных тренеров и специалистов, сеансов одновременной игры с титулованными российскими гроссмейстерами – Сергеем Карякиным, Володаром Мурзиным, Михаилом Кобалия. В дни проведения турнира на Красной площади г. Чебоксары будет функционировать интерактивная шахматная площадка, а в торговом центре «Мадагаскар» все желающие смогут сыграть в шахматы с роботом – манипулятором (разработка учёных Московского авиационного института).

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 2 августа в Чувашской государственной филармонии. Начало в 19.00. Предусмотрена прямая трансляция церемонии в эфире Национального телевидения Чувашии: https://www.youtube.com/watch?v=iqWLyORsQTM

Игровые дни — с 3 по 11 августа — в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена», ул. Чапаева, 19. Начало туров в 10.00. Сами соревнования будет транслироваться в текстовом режиме на официальном сайте Федерации шахмат России.

Минспорта Чувашии.