Судебные приставы принимают исполнительные документы в электронном виде

Граждане и юридические лица, обратившиеся в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, могут ходатайствовать о направлении исполнительного документа в УФССП России по Чувашской Республике. При этом необходимо написать ещё одно заявление — о передаче исполнительного документа в службу судебных приставов — в электронном формате для возбуждения исполнительного производства. Исполнительный документ в таком случае направляется в службу с помощью электронного взаимодействия.

Это позволяет сократить время на пересылку документов по почте, исключает риск утери и надобность лично приносить оригиналы документов. Обработка занимает меньше времени, к тому же позволяет сотрудникам оперативно принимать решения о возбуждении исполнительных производств.

Электронный документооборот позволяет сотрудникам органа принудительного исполнения и судейскому сообществу видеть статистику в виде получения уведомлений и исполнения судебных решений, а также информацию о возбуждении либо об отказе в возбуждении исполнительных производств.

УФССП России по Чувашии.