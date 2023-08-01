Завершилось голосование за лучшее дерево Национального конкурса «Российское дерево года – 2023», проходившее с 1 мая по 1 августа текущего года.

С результатом 21577 голосов «Старейшина чувашских дубов» стал абсолютным победителем Конкурса, основными задачами которого было вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы и защиты.

По данным ЦДЭ, возраст Старейшины чувашских дубов – 372 года, высота более 20 метров, а диаметр – почти 2 метра. Сам дуб находится на территории Ильинского участкового лесничества КУ «Опытное лесничество» Минприроды Чувашии.

В национальной культуре дуб имеет весомое значение. Его изображение есть на гербе и флаге нашей республики, его чувашским именем («юман») до сих пор называют крепкого, здорового и сильного человека.

Чувашия издревле славилась своими дубами для кораблестроения. Чувашские дубы легли в основу Балтийского флота и Архангельского адмиралтейства, и до 1860 годов служили материалом для градостроения, возведения и укрепления крепостей от Санкт-Петербурга до Азовского моря.

В XIX веке дуб был одним из опытных образцов ученого-лесовода Б.И. Гузовского. Дуб живёт и до сих пор ежегодно выпускает листву и даёт жёлуди.

По условиям конкурса благодаря победе 372-летнего дуба на территории Ильинского участкового лесничества (Моргаушский округ), где произрастает дерево-победитель, будет установлена памятная доска «Российское дерево года», что станет символом гордости для жителей всей Чувашии и объектом привлечения туристов.

Кроме того, представителями оргкомитета будут вручены Диплом победителя конкурса и Сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными ETW-специалистами Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

Не останется без внимания и подрастающее поколение. Ребята в возрасте с 6 до 17 лет смогут принять участие в региональном конкурсе детского рисунка среди детей 3 возрастных категорий.

Победители и финалисты награждаются Дипломами, ценными подарками и призами. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии, посвященной награждению «Российское дерево года – 2023».

Источник: Минприроды Чувашии.